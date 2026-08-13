Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.40 WIB

Jun.K 2PM Gandeng Wendy Red Velvet dan Rilis Foto Konsep Baru untuk Single ‘Your Lips’

Jun.K 2PM dan Wendy. (Soompi) - Image

Jun.K 2PM dan Wendy. (Soompi)

JawaPos.com - Dunia musik digemparkan kolaborasi antara Jun.K 2PM dan Wendy anggota girlgrup Korea Red Velvet.

Dilansir dari Soompi, Kamis (13/8), akhir-akhir ini, Jun.K merilis foto-foto konsep pertama untuk singel digitalnya yang akan datang, Your Lips.

 Kali ini ia menggandeng Wendy, yang tentunya karya ini telah dinantikan para penggemarnya di seluruh dunia.

Jika sesuai rencana, Your Lips akan dirilis secara daring pada tanggal 17 Agustus pukul 18.00 KST, membuat semua penasaran.

Foto-foto konsep baru Jun.K serta gambar sampul singel tersebut sangat menarik, dimana keduanya menunjukkan chemistry.

Bernuansa malam hari, poster juga terlihat siluet keduanya, dengan latar belakang mobil mewah serta gedung tinggi.

Wendy memiliki nama asli Shon Seung-wan, ia dikenal sebagai seorang penyanyi bertalenta asal negara Korea Selatan dan juga anggota girl grup Red Velvet.

Berkat suara indahnya, ia juga berkontribusi dalam soundtrack drama korea The Beauty Inside yang berjudul Goodbye.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore