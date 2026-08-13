Jun.K 2PM Gandeng Wendy Red Velvet dan Rilis Foto Konsep Baru untuk Single ‘Your Lips’

JawaPos.com - Dunia musik digemparkan kolaborasi antara Jun.K 2PM dan Wendy anggota girlgrup Korea Red Velvet.

Dilansir dari Soompi, Kamis (13/8), akhir-akhir ini, Jun.K merilis foto-foto konsep pertama untuk singel digitalnya yang akan datang, Your Lips.

Kali ini ia menggandeng Wendy, yang tentunya karya ini telah dinantikan para penggemarnya di seluruh dunia.

Jika sesuai rencana, Your Lips akan dirilis secara daring pada tanggal 17 Agustus pukul 18.00 KST, membuat semua penasaran.

Foto-foto konsep baru Jun.K serta gambar sampul singel tersebut sangat menarik, dimana keduanya menunjukkan chemistry.

Bernuansa malam hari, poster juga terlihat siluet keduanya, dengan latar belakang mobil mewah serta gedung tinggi.

Wendy memiliki nama asli Shon Seung-wan, ia dikenal sebagai seorang penyanyi bertalenta asal negara Korea Selatan dan juga anggota girl grup Red Velvet.