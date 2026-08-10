Profil Gisela Cindy, Artis yang  Dinikahi Sian di Toronto, Kanada

JawaPos.com - Gisela Cindy memasuki babak baru dalam kehidupannya setelah resmi dinikahi Sian di Toronto, Kanada, Sabtu (8/8). Pernikahan tersebut digelar secara intim dan menjadi penanda babak baru perjalanan mantan aktris cilik yang telah menetap di Kanada.

Kabar pernikahan Gisela Cindy diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam sejumlah foto yang dibagikan, Gisela dan Sian terlihat mengucapkan janji suci pernikahan di altar. Keduanya juga memperlihatkan momen bahagia bersama keluarga dan sejumlah sahabat terdekat.

Pernikahan di Toronto sekaligus melengkapi perjalanan Gisela yang lebih dari satu dekade memilih meninggalkan Indonesia untuk menempuh pendidikan, karier, dan membangun kehidupan di Kanada.

Keputusan tersebut membuatnya perlahan meninggalkan popularitas sebagai artis sinetron dan menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan industri hiburan.

Profil Gisela Cindy Gisela Cindy memiliki nama lengkap Gisela Cindy Sulistyaningrum. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 1 Desember 1994. Gisela merupakan adik kandung dari artis Gracia Indri.

Sejak kecil, Gisela sudah berada di dunia hiburan. Ia dikenal sebagai salah satu artis cilik yang cukup populer pada era 2000-an. Karakternya yang kerap memerankan tokoh antagonis membuat wajah Gisela mudah dikenali penonton televisi di Tanah Air.

Meski tumbuh sebagai artis sejak kecil, Gisela Cindy memilih jalan hidup yang berbeda di usia dewasa. Ia meninggalkan aktivitas akting demi melanjutkan pendidikan di Kanada dan membangun kehidupan mandiri di sana.

Pendidikan Gisela Cindy di Kanada Gisela Cindy mulai menetap di Kanada pada 2012. Keputusannya pindah ke luar negeri bukan semata-mata untuk meninggalkan dunia hiburan, melainkan juga untuk mengejar pendidikan.