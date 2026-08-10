Gisela Cindy Resmi Menikah di Toronto, Tampil Elegan dalam Balutan Gaun Pengantin Putih

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari aktris Gisela Cindy. Artis sinetron tersebut kini resmi menikah dengan kekasihnya, Sian, di Toronto, Kanada, Sabtu (8/8). Pasangan ini mengucap janji suci di altar dengan khidmat.

Gisela Cindy membagikan kabar bahagia pernikahannya melalui sejumlah unggahan di akun Instagram pribadinya, @giselacindy12. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan sejumlah momen istimewa, termasuk momen saat melakukan ciuman pertama setelah resmi menikah.

Momen ciuman tersebut terlihat sangat romantis. Gisela Cindy berciuman dengan sang suami di balik veil putih panjang, menggambarkan kebahagiaan mereka setelah resmi menjadi pasangan suami-istri.

Gisela Cindy tampil anggun di hari pernikahan dalam balutan gaun pengantin warna putih. Gaun tersebut memiliki detail lace dan embroidery yang memberikan kesan klasik sekaligus elegan.

Penampilan Gisela semakin menawan dengan rambut hitam yang ditata sleek dan disanggul rendah. Ia melengkapi penampilannya dengan mengenakan kalung berlian dan aksesori sederhana.

Sementara Sian terlihat gagah mengenakan tuxedo hitam dipadukan dengan kemeja putih dan bow tie. Bunga putih yang disematkan di bagian dada melengkapi penampilannya.

Pernikahan di Toronto ini menjadi puncak perjalanan hubungan asmara Gisela Cindy dan Sian. Sebelum mengucapkan janji, adik Gracia Indri itu terlebih dahulu mendapat kejutan lamaran.