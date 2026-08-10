Tremor, Kondisi Kesehatan Han Seungyeon KARA Dikhawatirkan Penggemar

JawaPos.com - Han Seungyeon, member girlband K-pop KARA, membuat banyak penggemar khawatir setelah kondisi kesehatannya terlihat menurun, sebagaimana terlihat dalam sebuah acara, baru-baru ini.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah Seungyeon menghadiri perayaan ulang tahun spesial bersama penggemar. Dalam kesempatan itu, penyanyi kelahiran 1988 tersebut menyapa para penggemar sekaligus menerima sejumlah hadiah yang diberikan kepadanya.

Namun, perhatian penggemar justru tertuju pada kondisi fisik Seungyeon selama acara berlangsung. Dalam video yang beredar, ia terlihat tremor atau

tangannya gemetar berulang kali.

Getaran tersebut bahkan tampak semakin jelas ketika Seungyeon mencoba memecahkan sebuah "bola lilin" yang diberikan oleh penggemar.

Selain tangannya yang gemetar, Seungyeon juga dinilai tampak kelelahan sepanjang acara, dilansir dari Allkpop. Wajah dan gerak-geriknya membuat sejumlah penggemar semakin khawatir tentang kondisi kesehatan idol yang telah lama berkarier bersama KARA tersebut.

Menurut laporan OSEN, tremor yang dialami Seungyeon berkaitan dengan masalah pada diskus servikal atau bagian tulang belakang leher yang kondisinya semakin memburuk.

Masalah tersebut dikabarkan menyebabkan gejala yang semakin terlihat dalam aktivitas sehari-hari Seungyeon, termasuk munculnya tremor pada tangan. Kondisi itu pula yang diduga menjadi penyebab tangannya terlihat gemetar dalam acara bersama penggemar.

Dilansir dari Soompi, Manajemen AER Entertainment akhirnya buka suara terkait kondisi kesehatan Han Seungyeon yang dikhawatirkan penggemar. Pihak manajemen membenarkan artisnya saat ini sedang sakit.