10CM dan Soran Bentuk Duo SIBLAN, Langsung Umumkan 'Bubar' dan Janji Reuni

JawaPos.com - Musisi indie Korea 10CM dan band Soran menghadirkan kejutan bagi para penggemar dengan membentuk grup proyek spesial bernama SIBLAN.

Dilansir dari allkop, kolaborasi unik tersebut tampil dalam konser MINTPAPER 20th SPECIAL LIVE yang digelar di Auditorium Universitas Yonsei pada 1 dan 2 Agustus, menghadirkan pertunjukan penuh musik dan humor yang sukses mencuri perhatian.

10CM dan Soran berbagi satu panggung sebagai SIBLAN selama hampir tiga jam. Mereka membawakan total 24 lagu, termasuk saling meng-cover lagu hits masing-masing.

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Vokalis Soran, Go Young-bae, bahkan bercanda memperkenalkan dirinya sebagai "leader dan main vocalist", sementara Kwon Jung-yeol dari 10CM menyebut dirinya sebagai "anggota penggemar sekaligus spesialis variety show", menciptakan suasana konser yang santai dan menghibur.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari perayaan 20 tahun MINTPAPER, salah satu promotor konser indie paling berpengaruh di Korea Selatan.

10CM sendiri dikenal sebagai proyek solo milik penyanyi sekaligus penulis lagu Kwon Jung-yeol, sedangkan Soran merupakan band yang dipimpin Go Young-bae. Bersatunya dua nama besar tersebut menjadi momen spesial bagi pencinta musik indie Korea.

Berbagai merchandise edisi terbatas SIBLAN juga langsung ludes terjual. Selain itu, penggemar diajak mengikuti acara unik berupa penulisan surat untuk teman yang akan dikirimkan setahun kemudian, menambah kesan hangat dalam perayaan tersebut.

Go Young-bae membuat penonton tertawa saat mengumumkan bahwa SIBLAN resmi "bubar" karena "perbedaan kepribadian".

Pernyataan tersebut hanyalah candaan, karena ia langsung mengonfirmasi bahwa proyek spesial ini akan kembali tampil dalam Grand Mint Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.