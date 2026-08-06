Rajawali Junior League 2026 Digelar, Sportainment dan Ajang Pembinaan Anak Sejak Usia Dini

Jumpa pers Rajawali Junior League 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Rajawali Junior League 2026 kini resmi digelar sebagai sportainment dan salah satu ajang pembinaan dan edukasi bagi anak-anak di bidang olahraga sepak bola sejak usia dini. Kompetisi yang diinisiasi RTV tersebut akan berlangsung pada 29-30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa Dua, Tangerang.
Tak hanya menjadi ajang edukasi dan pembinaan, ajang ini sekaligus menjadi wadah bagi anak-anak berbakat untuk mengembangkan kemampuan untuk mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional di masa mendatang.
Sebanyak 48 tim sepak bola usia dini dipastikan bakal turut ambil bagian dalam turnamen ini. Rinciannya, terdapat 32 tim kategori U-10 yang berasal dari berbagai sekolah dasar serta 16 tim kategori U-13 dari Sekolah Sepak Bola (SSB). Kehadiran Rajawali Junior League 2026 diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola Indonesia sejak usia dini.
Mengusung tema "Belajar, Berkompetisi, dan Tumbuh Bersama", Rajawali Junior League 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kompetitif. Ajang ini juga dirancang untuk menanamkan nilai-nilai penting seperti sportivitas, disiplin, kerja sama tim, kepemimpinan, hingga rasa percaya diri yang dibutuhkan anak-anak, baik di dalam maupun di luar lapangan.
RTV mengemas Rajawali Junior League sebagai festival olahraga keluarga atau sportainment yang dapat dinikmati seluruh kalangan. Selama dua hari penyelenggaraannya, para peserta, orang tua, pelatih, guru, komunitas sepak bola, hingga masyarakat umum akan disuguhkan berbagai aktivitas menarik bertepatan dengan semangat perayaan Kemerdekaan Indonesia.
Selain pertandingan sepak bola usia dini, pengunjung juga dapat mengikuti All-Star Coaching Clinic, menikmati berbagai booth interaktif, aktivasi digital, audisi terbuka untuk menjadi co-host program RTV, hingga aneka permainan dan hiburan keluarga yang membuat suasana kompetisi semakin meriah.
Salah satu daya tarik utama Rajawali Junior League 2026 adalah kehadiran mantan pemain Tim Nasional Indonesia, yakni Arthur Irawan, Ismed Sofyan, dan Greg Nwokolo. Ketiganya akan berbagi pengalaman sekaligus melatih para peserta melalui sesi coaching clinic yang berfokus pada teknik bermain, mental bertanding, disiplin, dan karakter seorang atlet profesional.
CEO RTV, Ho Kuen Wei, mengatakan bahwa Rajawali Junior League adalah program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi perkembangan generasi muda Indonesia melalui dunia olahraga.
"Melalui Rajawali Junior League, kami ingin menghadirkan ruang bagi anak-anak untuk belajar nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan rasa percaya diri. Kami berharap RJL menjadi langkah awal lahirnya generasi muda yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari," ujar Ho Kuen Wei.
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