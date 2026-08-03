Adiezty Fersa Rampungkan Perkuliahan, Gilang Dirga Termotivasi Dapat Gelar Sarjana

Adiezty Fersa bersama sang suami,Gilang Dirga. (Instagram: adieztyfersa)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari Adiezty Fersa. Istri presenter sekaligus komedian Gilang Dirga itu akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Prof. Dr. Moestopo setelah 18 tahun penantian.
Adiezty telah menjalani sidang yang menjadi tugas akhir dan berhasil menjalaninya dengan baik, beberapa waktu lalu. Dia pun menyandang gelar sarjana.
Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi Adiezty Fersa. Di tengah kesibukannya sebagai ibu dan mengurus keluarga, ia tetap berkomitmen menyelesaikan pendidikan yang sempat tertunda hingga akhirnya berhasil menuntaskan seluruh proses perkuliahan.
Gilang Dirga mengaku bangga melihat perjuangan sang istri selama proses penyusunan skripsi. Menurutnya, Adiezty menunjukkan keseriusan luar biasa demi menyelesaikan cita-citanya meraih gelar sarjana.
"Dia memang niat banget kuliahnya, kadang sampai nggak bisa diganggu kalau lagi bikin tugas. Dia mau menyelesaikan apa yang tertinggal," kata Gilang Dirga saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Senin (3/8).
Presenter berusia 36 tahun itu menyaksikan secaraangsung bagaimana Adiezty membagi waktu antara mengerjakan skripsi dan mengurus buah hatinya. Meski prosesnya tidak mudah, Adiezty tetap bertahan hingga berhasil menyelesaikan pendidikan.
"Bikin skripsi aja kemarin dia pusing banget, tapi gua salut sama dia. Alhamdulillah dia akhirnya lulus kuliah setelah 18 tahun," ungkap Gilang.
Keberhasilan sang istri ternyata memberikan dampak positif bagi Gilang Dirga. Ia mengaku semakin termotivasi untuk menuntaskan pendidikan yang saat ini sedang dijalaninya di Podomoro University.
Menurut Gilang Dirga, kuliah sambil menjalani pekerjaan sebagai publik figur memang bukan perkara mudah. Jadwal syuting yang padat membuatnya harus pandai membagi waktu agar tetap bisa mengikuti perkuliahan.
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