Perjuangan Shabrina Leanor Turunkan Berat Badan Cukup Drastis

JawaPos.com - Transformasi fisik yang dialami penyanyi Shabrina Leanor menjadi sorotan. Dalam 4 bulan, berat badannya berhasil turun cukup drastis dari 79 kilogram menjadi 65 kilogram.

Di balik perubahan bentuk fisik tersebut, Shabrina mengaku perjuangannya bukan sekadar demi penampilan, melainkan juga untuk menjaga kelangsungan kariernya di industri hiburan sekaligus membangun kembali rasa percaya dirinya.

Shabrina mengungkapkan, penurunan berat badan itu merupakan hasil dari rangkaian perawatan intensif yang dijalaninya, terutama operasi bariatrik dan program body contouring. Keputusan tersebut akhirnya diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan target yang ingin dicapai.

Shabrina Leanor mengungkapkan salah satu alasan terbesar dirinya memutuskan menjalani transformasi adalah karena sering menjadi sasaran komentar negatif dari netizen di media sosial. Berbagai cibiran tentang bentuk tubuhnya sempat membuat terpuruk secara mental.

"Kecantikan sebenarnya bukan looks yang harus bagus banget. Tapi karena kita kerja di dunia hiburan, ada standar yang membuat karier kita bisa stabil dan panjang. Salah satu effort yang bisa dilakukan adalah memperbaiki tubuh," ujar Shabrina saat ditemui di bilangan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan.

Shabrina Leanor menegaskan dirinya sebenarnya tidak memiliki masalah dengan bentuk tubuh sebelumnya. Namun, tekanan dari netizen di media sosial membuatnya merasa perlu melakukan perubahan bentuk fisik.

"Sebenarnya kalau gendut nggak apa-apa, karena aku basically suka. Cuma banyak banget omongan yang bilang seolah-olah gendut itu tidak memperbolehkan Shabrina jadi penyanyi. Seolah-olah penyanyi kalau gendut itu tidak boleh, tidak laku, tidak layak," tuturnya.

Komentar-komentar tersebut sempat memengaruhi kondisi emosionalnya. Shabrina mengaku pernah menangis karena merasa terpukul dengan berbagai penilaian yang diterimanya dari warganet.