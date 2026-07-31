Mulai Berkarier dari Ajang Talenta Modeling, Salsabila Zahra Akui harus Tahan Banting

JawaPos.com – Nama Salsabila Zahra kini mulai dikenal masyarakat karena berhasil membintangi beberapa judul series dan film. Meski besar di dunia akting, karier Salsabila Zahra ternyata dimulai dari ajang pencarian model.

Berbagi pengalaman saat konferensi pers NUSANTARA SPOTLIGHT: Icon Search 2026, Salsabila mengungkapkan, perjuangannya untuk berada dititik saat ini memang tidak mudah. Dirinya benar-benar memulai dari nol. Salah satu lompatan kariernya berawal dari ajang pencarian model.

Diakui Salsalbila, diusianya yang baru menginjak 7 tahun, ia harus mempersiapkan mentalnya untuk bersaing dan tahan banting. Karena baginya, berkompetisi atau ikut terlibat dalam sebuah ajang talenta bukan cuma soal menang, tapi ada proses yang perlu dijalani hingga merasa bahwa dirinya layak ada di panggung.

Salsabila Zahra (dua dari kanan) dalam konferensi pers NUSANTARA SPOTLIGHT: Icon Search 2026. (ist)

“Aku masih ingat banget tiap ada ajang kita pasti datang sebelum mal buka, terus harus nunggu. Jadi mental kita saat datang memang sudah siap untuk bersaing,” ujar Salsabila baru-baru ini.

Selain mempersiapkan mental, persiapan lain yang perlu dilakukan adalah latihan. Baginya, jangan pernah bosan untuk latihan. Misalnya untuk ajang talenta model, tidak ada salahnya untuk terus latihan catwalk. Lalu, harus punya rasa percara diri yang besar.

Salsabila sendiri didapuk menjadi penilai pada babak Grand Final dalam ajang NUSANTARA SPOTLIGHT: Icon Search 2026. Ia akan memberikan penilaian berdasarkan standar profesional industri kreatif bersama Bunga Jelitha (Puteri Indonesia 2017), Anggi Wirya Diputra (Director of Jakarta Fashion Week), Jean Charlie(BeeHave Artist Management), serta Keke Suryo (Founder LOOK Academy).

NUSANTARA SPOTLIGHT: Icon Search 2026

NUSANTARA SPOTLIGHT: Icon Search 2026 hadir dengan wajah baru sebagai panggung bagi generasi muda Indonesia untuk mengekspresikan potensi, mengembangkan karakter, serta meraih kesempatan berkarier di industri modeling dan fashion.

Menggandeng LOOK Academy dan BeeHave Artist Management, ajang ini tidak hanya menghadirkan sebuah kompetisi, tetapi juga sebuah perjalanan pengembangan diri. Sebab, peserta akan memperoleh pengalaman belajar langsung dari para profesional melalui pembinaan, edukasi, dan pendampingan yang dirancang untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan memasuki industri kreatif yang semakin kompetitif.