Bersejarah! Pekerja VFX Star Wars Bersatu dalam Serikat IATSE 



JawaPos.com - Beberapa pekerja efek visual (VFX) yang terlibat dalam berbagai produksi Star Wars resmi membentuk serikat pekerja di bawah naungan International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE).

Langkah ini menjadi perkembangan penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak pekerja VFX, profesi yang selama puluhan tahun belum banyak memiliki perlindungan serikat dibanding departemen lain di industri film.

Dikutip dari deadline, kelompok yang bergabung terdiri dari pekerja VFX berbasis di Amerika Serikat yang bekerja langsung untuk berbagai proyek Star Wars.

Mereka menyatakan keinginan untuk memperoleh perlindungan yang setara dengan kru film lain, termasuk kepastian mengenai upah, jam kerja, tunjangan kesehatan, dana pensiun, serta kondisi kerja yang lebih berkelanjutan.

IATSE menyambut langkah tersebut sebagai hal bersejarah bagi industri efek visual. Selama bertahun-tahun, pekerja VFX kerap menghadapi tekanan berupa tenggat waktu yang ketat, jam kerja panjang, serta minimnya perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan terbentuknya serikat ini, mereka berharap dapat memiliki suara yang lebih kuat dalam proses perundingan dengan pihak perusahaan.

Gelombang serikat pekerja di sektor VFX sendiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pekerja efek visual di Marvel Studios dan Walt Disney Pictures juga mengambil langkah serupa dengan bergabung bersama IATSE. Kini, bergabungnya kru VFX dari proyek-proyek Star Wars memperluas momentum tersebut di industri hiburan Hollywood.

Berikutnya adalah proses perundingan untuk menyusun perjanjian kerja bersama antara para pekerja dan pihak perusahaan. Kesepakatan tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kompensasi hingga kondisi kerja.