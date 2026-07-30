Jeff Ryan Bawa Mooch ke Platform Digital dengan Konsep Pemutaran yang Berbeda 

Freestyle Digital Media mengakuisisi hak distribusi film Mooch (variety)



JawaPos.com - Freestyle Digital Media mengakuisisi hak distribusi film Mooch, sebuah komedi kriminal bertema golf yang ditulis, disutradarai, sekaligus dibintangi oleh Jeff Ryan.

Dikutip dari variety, film tersebut dijadwalkan memulai debutnya di berbagai platform digital pada 14 Agustus, sementara hak penayangan bioskop tetap berada di tangan rumah produksi First-Names Films milik Ryan.

Tak hanya digital, Mooch juga akan menyapa penonton melalui rangkaian roadshow nasional dengan konsep yang berbeda dari pemutaran film pada umumnya.

Bekerja sama dengan Emo Nite, setiap acara akan menggabungkan sesi pemutaran film dan penampilan musik langsung dari para musisi yang mengisi soundtrack, menciptakan pengalaman yang memadukan film, konser, dan ajang reuni bagi generasi yang tumbuh bersama era Warped Tour.

Deretan pemain Mooch turut diperkuat sejumlah nama seperti Scott Cohen, Katerina Tannenbaum, Geneva Carr, Molly Brown, Ashby Gentry, Will Chase, Louis Cancelmi, Olli Haaskivi, Ian Dolley, Natalie Roy, dan Oscar Williams. Kombinasi para aktor tersebut diharapkan mampu menghadirkan nuansa komedi dan kriminal yang segar di layar.

Dalam pernyataan resminya, perilisan ini sebagai cara baru menikmati film di bioskop. Mereka ingin menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif sehingga penonton tidak hanya menyaksikan cerita di layar, tetapi juga menikmati atmosfer konser dan kebersamaan dengan sesama penggemar musik maupun film independen.

Selain kabar mengenai Mooch, Casting Society (CSA) juga mengumumkan jadwal Artios Awards 2027. Ajang penghargaan yang memberikan apresiasi kepada para direktur casting di industri film, televisi, iklan, dan teater itu akan digelar pada 18 Februari 2027 secara bersamaan di Beverly Hills, New York City, dan London.