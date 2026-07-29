Go Ji Yong Eks Sechs Kies Umumkan Sudah Bercerai Dua Tahun Lalu, Fokus Besarkan Anak

JawaPos.com – Eks Sechs Kies, Go Ji-yong, mengungkap fakta mengejutkan mengenai kehidupan pribadinya. Melalui media sosial pada 29 Juli, ia mengonfirmasi bahwa dirinya dan sang istri, dokter spesialis kedokteran keluarga Heo Yang-im, telah resmi bercerai sejak dua tahun lalu.

Dikutip dari Dispatch, Go Ji Yong menjelaskan bahwa alasan dirinya baru mengungkap kabar tersebut adalah demi melindungi putra mereka, Seungjae. Ia ingin sang anak memiliki waktu untuk menerima perubahan dalam keluarganya dengan tenang sehingga dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil.

Go Ji Yong juga menegaskan bahwa perceraian tersebut merupakan keputusan yang diambil bersama dengan penuh pertimbangan.

Ia menyebut perpisahan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap jalan hidup masing-masing sekaligus tanggung jawab yang harus dijalani sebagai orang dewasa.

Meski tidak lagi berstatus sebagai suami istri, Go Ji Yong mengungkapkan bahwa hubungan mereka tetap berjalan baik. Keduanya masih saling memberikan dukungan dan berkomitmen menjalankan peran sebagai orang tua bagi Seungjae. Ia pun berharap publik dapat memberikan pengertian serta dukungan hangat kepada keluarganya.

Go Ji Yong memulai debut sebagai anggota Sechs Kies pada 1997 dan dikenal luas berkat penampilan karismatiknya yang membuatnya menjadi salah satu idola paling populer pada era 1990-an. Setelah grup tersebut bubar, ia memilih meninggalkan dunia hiburan dan beralih menjadi pebisnis.

Go Ji Yong menikahi Heo Yang Im di tahun 2013 dan dikaruniai seorang putra. Kehidupan keluarga mereka sempat dikenal publik melalui berbagai acara varietas Korea.