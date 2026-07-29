Setelah Bertahun-Tahun, Pemeran Asli 'Hadestown' Reuni untuk Adaptasi Layar Lebar 

JawaPos.com - Musikal pemenang Tony Award, Hadestown, melangkah ke layar lebar melalui film yang merekam pertunjukan spesial di West End, London.

Adaptasi ini menjadi momen istimewa karena menghadirkan kembali para pemeran orisinal Broadway, termasuk Eva Noblezada, Reeve Carney, André De Shields, Amber Gray, dan Patrick Page, yang kembali memerankan karakter ikonik mereka.

Menurut laporan variety, kreator Hadestown, Anaïs Mitchell, mengaku tidak pernah membayangkan karya yang pertama kali ia ciptakan sebagai album konsep pada 2006 kini dapat dinikmati di bioskop di seluruh dunia.

Menurutnya, format film memungkinkan kisah Orpheus dan Eurydice menjangkau penonton yang selama ini belum sempat menyaksikan pertunjukan teater secara langsung.

Bagi Eva Noblezada dan Reeve Carney, kembali memerankan Eurydice dan Orpheus terasa seperti pulang ke rumah.

Setelah bertahun-tahun berkembang sebagai aktor maupun pribadi, keduanya merasa mampu menghadirkan emosi yang lebih matang ke dalam karakter yang telah membesarkan nama mereka di panggung Broadway.

Disutradarai Brett Sullivan, adaptasi tersebut memanfaatkan teknik sinematografi yang membawa penonton lebih dekat dengan ekspresi para pemain, sehingga menghadirkan pengalaman yang berbeda dari menonton langsung di teater. Pendekatan itu membuat kisah cinta tragis Orpheus dan Eurydice terasa semakin intim dan emosional.