Kim Ji Woong Absen di Sejumlah Kegiatan ZEROBASEONE, Agensi Jelaskan Alasannya

JawaPos.com – Kabar terbaru mengenai aktivitas Kim Ji Woong ZEROBASEONE. Pada 28 Juli, agensi WakeOne Entertainment mengumumkan bahwa sang idol akan sementara tidak mengikuti sebagian aktivitas grup karena adanya bentrok dengan jadwal yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Dikutip dari soompi, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan jadwal individu Kim Ji Woong yang telah lebih dulu dikonfirmasi.

Karena itu, ia tidak dapat berpartisipasi dalam beberapa agenda promosi grup dalam waktu tertentu. WakeOne meminta pengertian para penggemar atas situasi tersebut.

Agensi menegaskan bahwa Kim Ji Woong tidak menghentikan aktivitasnya bersama ZEROBASEONE secara permanen. Ia hanya akan absen dari sejumlah kegiatan yang berbenturan dengan jadwal pribadinya dan akan kembali bergabung dengan grup setelah kewajibannya selesai.

WakeOne juga memastikan bahwa ZEROBASEONE akan tetap menjalankan agenda yang telah direncanakan. Selama Kim Ji Woong tidak dapat bergabung, aktivitas grup akan dilanjutkan oleh anggota lain sesuai jadwal yang telah disusun.

Pengumuman ini langsung menjadi perhatian para penggemar. Banyak ZEROSE yang menyampaikan dukungan kepada Kim Ji Woong sekaligus berharap seluruh jadwalnya berjalan lancar.

Di media sosial, penggemar juga berharap sang idol dapat segera kembali tampil bersama ZEROBASEONE setelah menyelesaikan komitmen individunya.