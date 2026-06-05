Gunwook ZEROBASEONE Minta Maaf Usai Terseret Kontroversi Fansign

Park Gunwook buka suara soal kontroversi manipulasi. (X @ZB1_official)
JawaPos.com - Park Gunwook dari ZEROBASEONE menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam kontroversi yang terjadi di sebuah acara fansign.
Insiden tersebut bermula dari sesi undian foto Polaroid yang digelar sebagai bagian dari acara interaksi dengan penggemar.
Dalam acara itu, Gunwook diduga memanggil nomor yang berbeda dari nomor yang sebenarnya terpilih.
Awalnya kejadian tersebut hanya dibicarakan oleh sebagian kecil penggemar yang hadir langsung di lokasi.
Namun situasi berubah ketika video terkait kejadian itu mulai beredar di media sosial.
Video tersebut dengan cepat menarik perhatian penggemar lain dan memicu berbagai spekulasi mengenai proses pemilihan pemenang undian.
Sejumlah penggemar mempertanyakan apakah proses undian telah berjalan secara adil dan transparan.
Kontroversi yang terus berkembang akhirnya membuat sang idol memberikan pernyataan resmi melalui platform komunikasi penggemar pada 5 Juni 2026.
"Saya menulis postingan ini untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus terkait perilaku saya di acara jumpa penggemar baru-baru ini," tulisnya mengutip dari Naver.
Dalam pernyataannya, ia mengaku menyesali tindakannya dan menyebut bahwa dirinya seharusnya bisa mengambil keputusan yang lebih hati-hati saat berada di lokasi acara.
Ia mengatakan bahwa dirinya menyadari tindakannya telah menyebabkan kebingungan sekaligus melukai perasaan banyak orang yang mengikuti acara tersebut.
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