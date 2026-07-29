Jelang Tayang, Park Sung Woong Percaya Ok! Madam: Bon Voyage Lebih Seru dari Pendahulunya

JawaPos.com – Park Sung Woong mengungkapkan keyakinannya terhadap film terbaru Ok! Madam: Bon Voyage, yang akan tayang pada 12 Agustus.

Dikutip dari The Chosun, ia menegaskan bahwa tim produksi ingin membuktikan bahwa sekuel juga bisa menghadirkan kualitas yang bahkan lebih menarik dibanding film pertamanya.

Salah satu target terbesar selama proses produksi adalah mematahkan anggapan bahwa film lanjutan selalu kalah seru dari pendahulunya. Ia optimistis Ok! Madam: Bon Voyage menawarkan cerita yang lebih kaya dengan hiburan yang semakin lengkap bagi penonton.

Film ini kembali mengikuti kisah Mi Young, mantan agen legendaris yang diperankan Uhm Jung Hwa. Saat menikmati liburan mewah di kapal pesiar bersama keluarganya, mereka justru terjebak dalam insiden penyanderaan yang mengubah perjalanan santai menjadi aksi penuh bahaya di tengah lautan.

Park Sung Woong kembali memerankan Oh Seok Hwan, mantan agen Badan Intelijen Nasional yang penuh semangat, tetapi kini menjalani kehidupan sebagai suami yang menganggur.

Ia mengungkapkan bahwa meski enam tahun telah berlalu sejak film pertama, chemistry para pemain tetap terjaga karena mereka masih sering bertemu dan saling memberi dukungan di luar lokasi syuting.

"Enam tahun sudah berlalu, tetapi kami sering bertemu dan saling menyemangati. Karena itu, sama sekali tidak ada rasa canggung saat kembali bekerja bersama," ujar Park Sung Woong.