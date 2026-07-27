Radja Rayakan 25 Tahun Berkarya, Konser Spesial di Jakarta Hadirkan Charly Van Houten dan Andika Mahesa

JawaPos.com - Setelah 25 tahun mewarnai industri musik Tanah Air, band Radja menyiapkan perayaan istimewa melalui sebuah konser bertajuk "Radja 25 Tahun Berkarya: Celebrating 25th Mahakarya". Konser tersebut akan digelar pada 20 Agustus 2026 di Bengkel Hall, SCBD, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar yang setia menemani perjalanan mereka selama seperempat abad.

Momen ini menjadi penanda perjalanan panjang Radja yang digawangi Ian Kasela dan Moldy. Selama 25 tahun, band tersebut berhasil mempertahankan eksistensinya lewat lagu-lagu yang terus dikenang lintas generasi, mulai dari pendengar era 2000-an hingga kalangan milenial dan Gen Z yang kini kerap menyanyikan karya-karya mereka di berbagai festival musik.

Lewat konser ini, Radja ingin menghadirkan lebih dari sekadar pertunjukan musik. Band pelantun Cinderella, Jujur, Takkan Melupakanmu, hingga Malaikat Cinta itu ingin mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama dan mengenang perjalanan hidup yang pernah diiringi oleh lagu-lagu mereka.

Ian Kasela mengatakan, konser ini merupakan ungkapan rasa syukur atas dukungan para penggemar yang dikenal sebagai Radjaku. Menurutnya, perayaan ini juga menjadi ajang untuk menyambut pendengar baru yang kini mulai menikmati karya-karya Radja.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan penggemar kami yang setia dan juga penggemar yang baru mendengarkan kami. Bentuk syukur kami adalah dengan menggelar konser ulang tahun ke-25 yang tepat jatuh pada 29 Juli. Kami ingin berbagi kebahagiaan bersama para Radjaku di Bengkel Hall nanti. Kita seru-seruan bersama di sana," ujar Ian Kasela di bilangan. Blok M Jakarta Selatan, Senin (27/7).

Konser yang dipromotori Hype Live bersama Bengkel Hall tersebut mengusung konsep nostalgia yang dipadukan dengan semangat baru. Penonton akan diajak menikmati lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack berbagai fase kehidupan, namun dikemas dengan penampilan yang lebih segar dan penuh kejutan.

Bagi Ian, usia 25 tahun bukan hanya soal bertahan di industri musik, tetapi juga bukti bahwa karya-karya Radja telah menjadi bagian dari kisah hidup jutaan orang Indonesia.

"25 tahun bukan sekadar perjalanan, tetapi bukti bahwa setiap lagu hits kami telah menjadi bagian dari cerita hidup jutaan orang. Kini saatnya kami menghadirkan pertunjukan yang luar biasa, mengenang setiap kenangan sekaligus menciptakan momen baru dalam malam yang akan dikenang selamanya," ungkap Ian, yang diamini oleh Moldy.