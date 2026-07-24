Lee Minhyuk Rilis Teaser 'KO', Tampilkan Konsep Combat Sport yang Intens

lee minhyuk (the chosun)

JawaPos.com – Lee Minhyuk membuat antusiasme penggemar memanas menjelang perilisan proyek musik terbarunya.

Melalui akun resmi pada 23 Juli, sang penyanyi membagikan teaser visualizer untuk lagu "KO", salah satu track dalam single terbarunya TEMPERATURE, yang sebelumnya telah dirilis pada 15 Juli.

Dilansir dari The Chosun, teaser tersebut mengusung konsep yang terinspirasi dari dunia combat sport, menghadirkan atmosfer penuh adrenalin dan semangat juang yang membara.

Visual yang kasar dan intens menjadi latar sempurna untuk menggambarkan karakter lagu, sekaligus memperlihatkan transformasi karismatik Lee Minhyuk.

Dalam video singkat itu, Lee Minhyuk tampil memikat dengan fisik atletis yang semakin menonjol berkat balutan sleeveless bertekstur tebal dan celana cargo.

Penggunaan efek hitam-putih semakin mempertegas siluet tubuhnya, menciptakan kesan maskulin sekaligus dramatis yang langsung mencuri perhatian para penggemar.

Visual seperti pagar kawat berbentuk persegi yang menyerupai arena pertarungan, rantai besi, hingga pencahayaan tajam dari atas menambah ketegangan di setiap adegan.

Dipadukan dengan gerakan dinamis serta tatapan tajam Lee Minhyuk, teaser ini sukses membangun rasa penasaran terhadap visualizer penuh yang dijadwalkan rilis pada hari yang sama.

Lagu "KO" merupakan karya yang ditulis dan dikomposeri langsung oleh Lee Minhyuk.

Mengusung genre industrial hip-hop, lagu ini memadukan energi musik rock yang agresif dengan groove hip-hop yang berat, menghasilkan karakter musik yang kuat dan penuh ledakan emosi.

Melalui konsep visual yang berani dan keterlibatan langsung dalam proses kreatif, Lee Minhyuk kembali menunjukkan identitas musikalnya yang terus berkembang.

Perilisan visualizer lengkap "KO" pun menjadi salah satu momen yang paling dinantikan penggemar, sekaligus mempertegas pesona sang artis sebagai musisi dengan karakter yang kuat.