Nayla Purnama Perankan Dua Karakter hingga Ciptakan Bahasa Isyarat di Series 12 IPA 4

JawaPos.com - Nayla Purnama mendapat tanggung jawab besar dalam serial 12 IPA 4. Dia dipercaya memerankan sosok anak kembar dengan dua karakter yang berbeda. Hana punya kepribadian yang tenang dan introvert, sedangkan Hanin extrovert.

“Kalau Hana tipikal yang ikutin jalur. Beda sama Hanin yang dia udah tahu maunya apa dan harus mendapatkan apa yang dimau, ambisius lah,” kata Nayla Purnama saat press screening di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan.

Selama proses syuting, aktris berusia 19 tahun itu mengaku seringkali keluar koridor saat menjelma menjadi Hana. Bahkan, sampai sering mendapat teguran dari Sutradara Dinna Jasanti. Sebab, kepribadiannya di kehidupan nyata lebih condong memiliki banyak kesamaan dengan peran Hanin.

“Nah, itu yang bikin aku kesulitan karena Nayla tuh banyak Hanin-nya. Makanya kadang suka kelepasan,” ujar Nayla.

Selain sering tertukar, Nayla juga mendapat tantangan ketika harus belajar bahasa isyarat yang menjadi koneksi hubungan Hana dan Hanin. Dia menciptakan simbol khusus untuk menyambungkan karakter satu dengan lainnya.

Yakni, dengan cara menggabungkan skrip dengan elemen American Sign Language (ASL). Serta, memanfaatkan proses reading panjang untuk berdiskusi dengan Dinna mencari bahasa atau gerakan yang pas untuk karakter tersebut.

“Aku cari-cari sendiri dan ambil dari bahasa isyarat umum. Yang paling dekatnkan kayak i love u, terus aku tambahin family always, together, forever biar jadi simbol kasih sayang Hanin dan Hana aja,” jelas Nayla.

Terakhir, gadis berdarah Sunda itu juga dituntut untuk bisa menari. Nayla menceritakan bahwa dirinya butuh waktu satu bulan untuk berlatih menghafal koreografi bersama pelatih dan pemain lainnya.