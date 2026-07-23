Kejutkan Penggemar, AKtor dan Rapper P.O Cedera Ringan dalam Kecelakaan Mobil

JawaPos.com - Aktor Korea Pyo Ji-hoon atau P.O dari Block B mengejutkan penggemar, karena kabarnya ia terlibat dalam kecelakaan mobil di Jeju.

Dikutip dari Soompi, Kamis (23/7), rapper serba bisa itu diketahui mengalami cedera ringan setelah kejadian mengejutkan tersebut.

Kabarnya sebuah media melaporkan bahwa P.O ditabrak kendaraan sekitar pukul 21.56 KST pada 19 Juli di sebuah jalan di Jeju.

Segera mungkin petugas medis membawa P.O ke ruang gawat darurat rumah sakit umum di Kota Jeju setelah menerima laporan.

Pemeran Encounter itu ditemukan mengalami cedera pada lengan dan lututnya, cederanya tidak mengancam jiwa.

P.O sedang menyeberang jalan ketika bertabrakan dengan kendaraan tersebut, meskipun polisi saat ini sedang menyelidiki keadaan pasti seputar kecelakaan.

Tak lama, agensi P.O, Artist Company, menyatakan, “P.O baru-baru ini pergi berlibur ke Pulau Jeju bersama kenalan dan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di sana.”