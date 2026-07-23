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Leni Setya Wati
Kamis, 23 Juli 2026 | 10.25 WIB

P.O Block B Terlibat Kecelakaan Mobil Saat Liburan di Jeju, Begini Kondisinya

pyo jihoon (x @tang_kira) - Image

pyo jihoon (x @tang_kira)

JawaPos.com - Kabar terbaru dari P.O Block B sekaligus aktor yang belakangan aktif di dunia hiburan Korea.

P.O dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas saat tengah menikmati liburan di Pulau Jeju. Beruntung, kondisi P.O dipastikan stabil dan hanya mengalami cedera ringan.

Menurut laporan soompi, insiden tersebut terjadi pada 19 Juli di sebuah jalan di Jeju. P.O diketahui sedang menyeberang jalan ketika bertabrakan dengan sebuah kendaraan.

P.O segera dibawa ke ruang gawat darurat sebuah rumah sakit di Kota Jeju untuk mendapatkan penanganan medis.

Hasil pemeriksaan menunjukkan P.O mengalami luka pada bagian lengan dan lutut. Meski demikian, cedera yang dialaminya tidak tergolong serius dan tidak mengancam nyawa.

Kepolisian yang menangani kasus tersebut juga menyatakan bahwa penyelidikan awal tidak menemukan indikasi pelanggaran seperti mengemudi dalam keadaan mabuk maupun pelanggaran lampu lalu lintas.

Investigasi terkait penyebab pasti kecelakaan masih terus berlangsung.
Artist Company selaku agensi P.O membenarkan bahwa artisnya memang mengalami kecelakaan saat berlibur bersama beberapa kenalan di Jeju.

Agensi menegaskan bahwa kondisi P.O tidak mengkhawatirkan dan proses pemulihannya berjalan dengan baik.

Meski sempat menjalani perawatan setelah kecelakaan, P.O dipastikan tidak akan menghentikan aktivitas profesionalnya.

Agensi mengungkapkan bahwa cedera yang dialami tergolong ringan sehingga ia dijadwalkan tetap mengikuti proses syuting yang telah direncanakan mulai pekan depan.

Editor: Hanny Suwindari
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