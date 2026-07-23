Vicky Shu Rela Berangkat dari Rumah Sakit demi Hadiri Pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat

JawaPos.com - Penyanyi Vicky Shu menyempatkan diri menghadiri acara pernikahan Nathalie Holscher dengan Arief Fadli atau Aripat, meski sedang mendampingi sang ibunda yang menjalani operasi di salah satu rumah sakit.

Di tengah situasinya yang sedang berfokus kepada keluarga, Vicky Shu tetap memenuhi undangan sahabat lamanya tersebut sebagai bentuk dukungan untuk Nathalie di hari bahagianya.

"Hari ini diundang sama Kak Nathalie, di-reminder sampai 3 kali, 'jangan lupa datang ke acara nikahan aku'. Jadi, disempatkan hadir," ujar Vicky Shu di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Berangkat langsung dari rumah sakit, Vicky Shu tidak sempat pulang ke rumah untuk mempersiapkan penampilannya. Ia juga mengaku tidak membawa pakaian untuk menghadiri pesta pernikahan Nathalie.

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"Mama aku habis operasi. Aku nggak bawa baju. Aku minta tolong sama orang rumah bawain baju apa pun," tutur Vicky Shu.

Pelantun Mari Bercinta 2 terus terang mengaku belum mengenal sosok Aripat, pria yang kini resmi menjadi suami Nathalie Holscher. Bahkan, ia sempat terkejut saat pertama kali menerima undangan pernikahan dari Nathalie.

"Jujur nggak (kenal sama suami Nathalie). Aku kaget juga tiba-tiba dikirimin undangan, wah sama siapa? Belum kenalan dan belum dikenalin," katanya.

Namun demikian, Vicky Shu menjelaskan bahwa hubungannya dengan Nathalie sudah terjalin sejak lama. Kedekatan itulah yang membuatnya berusaha meluangkan waktu untuk hadir, meski harus berangkat langsung dari rumah sakit ke lokasi acara.