Wonwoo SEVENTEEN Rayakan Ulang Tahunnya dengan Rilis Lagu ‘Spring, Summer, Fall, Winter’

Wonwoo SEVENTEEN. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Salah satu anggota boygrup Korea SEVENTEEN, Wonwoo, merayakan ulang tahunnya dengan hadiah spesial untuk para penggemar.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (18/7), ia memang selalu membuat para penggemarnya merasa special dan membuat hati berdegup kencang di setiap penampilannya.
Pada tanggal 17 Juli pukul 18.00 KST, Wonwoo merilis lagu barunya ‘Spring, Summer, Fall, Winter’ untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30
Karya tersebut adalah lagu penuh cinta dan mengharukan, merefleksikan setiap musim yang dihabiskan bersama orang terkasih.
Selain itu juga bermakna, menghabiskan waktu bersama orang tercinta dan mengungkapkan harapan tulus bahwa kenangan berharga itu akan berlanjut di masa depan.
Dalam video terlihat anime perempuan berada di antara bunga Sakura sambil tersenyum, menarik antusiasme.
Jeon Won-woo atau Wonwoo diketahui lahir 17 Juli 1996, ia menjadi seorang rapper dan penyanyi Korea Selatan.
Berada di bawah naungan Pledis Entertainment, ia adalah anggota boy band Korea Selatan Seventeen, tim hip hop-nya, dan subunit kedua mereka, JxW.
Saat muda, ia bersekolah di Sekolah Seni Pertunjukan Seoul dan lulus pada tahun 2015, yang menarik perhatian.
Wonwoo bergabung dengan Pledis Entertainment pada tahun 2011, di mana ia menjalani pelatihan menyanyi dan menari selama empat tahun sebagai trainee.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force