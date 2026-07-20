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Aulia Ramadhani
Senin, 20 Juli 2026 | 23.20 WIB

Wonwoo SEVENTEEN Rayakan Ulang Tahunnya dengan Rilis Lagu ‘Spring, Summer, Fall, Winter’

Wonwoo SEVENTEEN. Sumber foto: Soompi - Image

Wonwoo SEVENTEEN. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Salah satu anggota boygrup Korea SEVENTEEN, Wonwoo,  merayakan ulang tahunnya dengan hadiah spesial untuk para penggemar.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (18/7), ia memang selalu membuat para penggemarnya merasa special dan membuat hati berdegup kencang di setiap penampilannya.

Pada tanggal 17 Juli pukul 18.00 KST, Wonwoo merilis lagu barunya ‘Spring, Summer, Fall, Winter’ untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30

Karya tersebut adalah lagu penuh cinta dan mengharukan, merefleksikan setiap musim yang dihabiskan bersama orang terkasih.

Selain itu juga bermakna, menghabiskan waktu bersama orang tercinta dan mengungkapkan harapan tulus bahwa kenangan berharga itu akan berlanjut di masa depan.

Dalam video terlihat anime perempuan berada di antara bunga Sakura sambil tersenyum, menarik antusiasme.

Jeon Won-woo atau Wonwoo diketahui lahir 17 Juli 1996, ia menjadi seorang rapper dan penyanyi Korea Selatan.

Berada di bawah naungan Pledis Entertainment, ia adalah anggota boy band Korea Selatan Seventeen, tim hip hop-nya, dan subunit kedua mereka, JxW.

Saat muda, ia bersekolah di Sekolah Seni Pertunjukan Seoul dan lulus pada tahun 2015, yang menarik perhatian.

Wonwoo bergabung dengan Pledis Entertainment pada tahun 2011, di mana ia menjalani pelatihan menyanyi dan menari selama empat tahun sebagai trainee.

Editor: Hanny Suwindari
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