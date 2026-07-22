Jang Gyuri Perankan Hong Jae In di Four Hands, Two Sonatas, Punya Kemampuan Musik Luar Biasa

jang gyuri (x @soompi)
JawaPos.com – Antusias penggemar kembali memanas setelah tvN merilis tampilan perdana Jang Gyuri dalam drama terbaru Four Hands, Two Sonatas.
Lewat foto karakter yang baru dipublikasikan, sang aktris tampil anggun sebagai Hong Jae In, siswi berbakat yang memiliki kemampuan pendengaran luar biasa di dunia musik klasik.
Mengambil istilah piano "four hands", yaitu teknik memainkan satu piano oleh dua orang secara bersamaan, drama ini akan mengikuti perjalanan sekelompok remaja berbakat di sekolah seni.
Kisah mereka berkembang dari masa sekolah hingga dewasa, menghadirkan perpaduan persahabatan, cinta, persaingan, dan perjuangan untuk menjadi pianis profesional.
Dilansr dari soompi, Jang Gyuri memerankan Hong Jae In, gadis yang memiliki perfect pitch, kemampuan langka yang membuatnya mampu mengenali setiap nada dengan sangat akurat.
Berkat pengaruh sang ibu yang menjalankan agensi seniman musik klasik, ia memilih viola sebagai bidang utamanya dan terus mengasah bakat musiknya sejak kecil.
Kemampuan pendengaran Hong Jae In semakin tajam berkat kebiasaannya menikmati musik menggunakan headphone. Bahkan, ia dapat mengenali siapa yang memainkan sebuah lagu hanya dari satu frasa pendek.
Kedekatannya dengan sahabat masa kecilnya, Kang Bi Oh yang diperankan Song Kang, juga membuatnya mampu mengenali permainan piano sang sahabat meski hanya mendengarnya dari kejauhan.
Kehidupan musikal Hong Jae In mulai berubah saat ia bertemu siswa pindahan Choi Jung Yo, yang diperankan Lee Jun Young.
Permainan piano Choi Jung Yo menghadirkan warna dan emosi yang berbeda dari Kang Bi Oh, memunculkan resonansi baru yang belum pernah dirasakan Hong Jae In sebelumnya.
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