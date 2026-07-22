Visual Lee Dong Wook dan Shin Ye Eun Jadi Sorotan di Acara Lotte Department Store

JawaPos.com – Lee Dong Wook dan Shin Ye Eun mencuri perhatian saat menghadiri acara photo call sebuah merek jam tangan mewah yang digelar di Lotte Department Store cabang utama, Seoul, pada 21 Juli.

Kehadiran dua bintang papan atas tersebut langsung menjadi sorotan media dan para penggemar yang memadati lokasi acara.

Dilansir dari The Chosun, Lee Dong Wook dengan gaya elegan yang mempertegas citranya sebagai salah satu aktor paling karismatik di Korea Selatan.

Sementara itu, Shin Ye Eun memancarkan pesona anggun lewat penampilannya yang feminin namun tetap modern, membuat keduanya menjadi pusat perhatian di depan kamera fotografer.

Acara tersebut bagian dari promosi sebuah merek jam tangan mewah yang menghadirkan sejumlah figur publik ternama sebagai tamu undangan.

Kehadiran Lee Dong Wook dan Shin Ye Eun semakin menambah kemeriahan sekaligus menarik perhatian para pengunjung yang ingin menyaksikan mereka secara langsung.

Selama sesi pemotretan, kedua artis tampak berpose santai sambil menyapa para media.

Interaksi ramah mereka dengan para fotografer dan penggemar turut menciptakan suasana hangat di lokasi acara, sehingga berbagai foto penampilan mereka dengan cepat beredar luas di media sosial.

Lee Dong Wook aktif membintangi berbagai proyek drama dan film, sementara Shin Ye Eun semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris muda yang bersinar lewat beragam peran di layar kaca.