Tantri Kotak Syok Tiba-tiba Dipeluk Pria Tak Dikenal di Atas Panggung

Momen saat Tantri Kotak tiba-tiba dipeluk pria tak dikenal di atas panggung. (Instagram: tantrisyalindri)
JawaPos.com - Vokalis grup band Kotak, Tantri Syalindri, mengalami insiden mengejutkan saat tampil dalam sebuah konser yang berlangsung di Geopark Ciletuh, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada penghujung penampilannya, seorang pria tak dikenal tiba-tiba naik ke atas panggung dari sisi kiri dan langsung memeluk Tantri.
Kejadian tersebut mengakibatkan situasi seketika berubah jadi tegang. Untungnya kejadian itu dengan cepat direspons oleh sejumlah kru yang berada di dekat Tantri.
Ada kru yang langsung mengamankan Tantri menjauh dari panggung, sementara yang lainnya mencegah pria itu agar tidak nekat mendekati pelantun Beraksi.
Momen tersebut terekam dengan jelas dalam video yang kemudian dibagikan Tantri Kotak melalui akun Instagram pribadinya.
"Shock!! Manggung di Geopark Ciletuh sebenarnya berjalan seru banget. Sampai di akhir show, tiba-tiba ada seorang laki-laki naik ke atas panggung dan langsung memelukku," tulis Tantri melalui akun Instagram pribadinya, @tantrisyalindri.
Dalam unggahannya tersebut, Tantri mengungkapkan bahwa konser sebenarnya berlangsung sangat meriah dan penuh antusiasme dari para penonton.
Tantri juga menyampaikan apresiasinya kepada teknisi vokalnya yang bergerak cepat melakukan tindakan yang diperlukan namun tidak berlebihan, sehingga situasi dapat segera terkendali.
"Untung ada @amabonas, teknisi vokalku, yang gercep mengamankan situasi. Padahal sepanjang konser di Ciletuh menyenangkan sekali. Rasanya seperti kembali ke vibe konser tahun 2010-an, saat penonton benar-benar menikmati musik tanpa sibuk merekam setiap momen," lanjutnya.
Meski sempat mengalami kejadian yang membuatnya sangat terkejut, Tantri tidak ingin insiden tersebut lantas menutupi kesan positif terhadap ribuan penonton yang hadir. Ia justru mengaku sangat menikmati atmosfer panggung yang dinilainya hangat, seru, dan menyenangkan.
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