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Leni Setya Wati
Selasa, 21 Juli 2026 | 18.26 WIB

Jeon Yeo Been Tampil Anggun di Acara UNICEF Excellence Campaign Media Day 

Jeon Yeo Been (x @redbeenbingsu) - Image

Jeon Yeo Been (x @redbeenbingsu)

 
 
JawaPos.com – UNICEF menggelar Excellence Campaign Media Day pada 20 Juli di Futura Seoul, kawasan Gahoe-dong, Jongno-gu, Seoul.
 
Acara ini menghadirkan sejumlah publik figur dari berbagai bidang yang menunjukkan dukungan mereka terhadap kampanye kemanusiaan tersebut.
 
Dilansir dari Soompi, aktris Jeon Yeo Been menjadi osok yang paling mencuri perhatian berkat penampilannya yang elegan saat menghadiri acara.
 
Kehadirannya semakin menambah semarak agenda media day yang mempertemukan tokoh-tokoh berpengaruh dari industri hiburan dan seni Korea Selatan.
 
Acara tersebut juga dihadiri oleh koreografer Lee Jung, sutradara film dan iklan Shin Woo Seok, fotografer Kim Si Hyun, serta pesulap ternama Yoo Ho Jin.
 
Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap berbagai kegiatan sosial dan kampanye yang diinisiasi oleh UNICEF.
 
UNICEF Excellence Campaign merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kepedulian terhadap anak-anak dan berbagai isu kemanusiaan.
 
Melalui kolaborasi dengan figur publik dari beragam profesi, kampanye ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
 
Dengan kehadiran para tokoh inspiratif tersebut, media day berlangsung dalam suasana hangat dan penuh makna.
 
Acara ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pesan tentang pentingnya solidaritas serta kontribusi bersama dalam mendukung masa depan anak-anak di seluruh dunia.
Editor: Novia Tri Astuti
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