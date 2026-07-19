Mampir Jakarta, Gong Yoo Rilis Video Teaser Tur Fan Meeting Asia 2026 ‘The Long Take’

JawaPos.com – Terkenal dengan akting-akting nya di drama hits, aktor asal Korea Gong Yoo akan menggelar tur fan meeting di Asia.

Dilansir dari laman Soompi, Minggu (19/7), menggoda penggemar, ia akan memberi penampilan di special dalam tur fan meeting tersebut.

Memiliki wajah tampan, serta akting luar biasa, penggemar tak sabar menantikan momen indah tersebut.

Pada 15 Juli, agensinya, Management SOOP, secara resmi mengumumkan tanggal dan kota untuk tur fan meeting Asia Gong Yoo 2026.

Bertajuk The Long Take, melalui saluran media sosialnya, agensi membagikan kabar itu bersama dengan video teaser.

Dalam video terlihat ia duduk di sebuah taman sembari membaca koran, yang membuat penggemar tak sabar menantikannya.

Kemudian di akhir video, koran yang ia bacar tertulis bahwa ia mengadakan konser bertajuk fan meeting Asia Gong Yoo 2026.