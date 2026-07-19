Mampir Jakarta, Gong Yoo Rilis Video Teaser Tur Fan Meeting Asia 2026 ‘The Long Take’

Gong Yoo. (Soompi)
JawaPos.com – Terkenal dengan akting-akting nya di drama hits, aktor asal Korea Gong Yoo akan menggelar tur fan meeting di Asia.
Dilansir dari laman Soompi, Minggu (19/7), menggoda penggemar, ia akan memberi penampilan di special dalam tur fan meeting tersebut.
Memiliki wajah tampan, serta akting luar biasa, penggemar tak sabar menantikan momen indah tersebut.
Pada 15 Juli, agensinya, Management SOOP, secara resmi mengumumkan tanggal dan kota untuk tur fan meeting Asia Gong Yoo 2026.
Bertajuk The Long Take, melalui saluran media sosialnya, agensi membagikan kabar itu bersama dengan video teaser.
Dalam video terlihat ia duduk di sebuah taman sembari membaca koran, yang membuat penggemar tak sabar menantikannya.
Kemudian di akhir video, koran yang ia bacar tertulis bahwa ia mengadakan konser bertajuk fan meeting Asia Gong Yoo 2026.
Rencananya, tur akan dimulai di Yokohama pada 4 Oktober sebelum singgah di Bangkok, Jakarta, Macau, dan Manila, dan akan berakhir di Seoul pada 28 November.
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga