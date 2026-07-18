Ikuti Jejak Sang Ayah, Putra Dodhy Kangen Band Siap Ramaikan Industri Musik Tanah Air

JawaPos.com - Dodhy Kangen Band kembali menghadirkan warna baru di industri musik Indonesia. Kali ini, musisi sekaligus pencipta lagu itu memperkenalkan putra ketiganya, Azizan Khan Bintang Aqhila atau yang akrab disapa Zi, sebagai penyanyi pendatang baru yang siap merintis karier di dunia hiburan.

Langkah Zi terjun ke industri musik bukan semata karena mengikuti jejak sang ayah. Menurut Dodhy, keputusan tersebut lahir dari minat dan keinginan putranya sendiri untuk berkarya sebagai penyanyi.

Zi yang lahir pada 9 April 2011 saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas 3 SMP Fajar Hidayah, Kota Wisata. Di luar aktivitas sekolah, remaja berusia 15 tahun itu memiliki hobi berolahraga di pusat kebugaran dan bermain gim. Meski masih muda, ia mulai serius mempersiapkan langkah sudah cukup lama untuk terjun ke industri musik.

Karier bermusik Zi akan dibuka melalui single perdana berjudul Baby Don't Go. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang cinta segitiga remaja dengan alur cerita yang ringan, segar, dan dekat dengan kehidupan anak muda, sehingga diharapkan mudah diterima para pendengar seusianya.

Sebagai ayah, Dodhy mengaku bangga melihat putranya memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia musik. Meski demikian, ia memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas utama di tengah kesibukan Zi menjalani aktivitas sebagai penyanyi.

"Saya mendukung penuh Zi terjun ke dunia entertainment. Tapi ada syaratnya, Zi tetap harus berada di bawah pengawasan orang tuanya. Saya dan ibunya akan bergantian mengawal agar sekolahnya tetap berjalan dengan baik," ujar Dodhy dalam keterangannya.

Dodhy juga optimistis putranya memiliki peluang untuk berkembang di industri musik Tanah Air. Ia berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk menyiapkan karya-karya terbaik agar Zi dapat menunjukkan kemampuan yang dimilikinya.

"Sebagai ayah, saya tentu ingin memberikan yang terbaik untuk Zi. Dia punya bakat dan bisa menjadi artis terkenal. Saya akan menyiapkan lagu-lagu terbaik untuknya. Saya dan ibunya juga akan terus mengawal agar dia tetap fokus pada pendidikan," tambah Dodhy.