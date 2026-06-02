Sischa Widya Maharani
Selasa, 2 Juni 2026 | 15.43 WIB

Lia ITZY Ungkap Pernah Jadi Trainee SM Entertainment, Seulgi Red Velvet Ternyata Masih Mengingatnya

Footage Lia ITZY bersama Seulgi Red Velvet mengenang masa trainee. (YouTube Hi Seulgi)

JawaPos.com - Sebuah momen hangat antara Lia ITZY dan Seulgi Red Velvet sukses menarik perhatian netizen setelah keduanya mengenang masa lalu mereka sebagai trainee di SM Entertainment.

Dalam video YouTube terbaru Hi Seulgi, member Red Velvet bertanya kepada Lia apakah ia masih mengingat masa-masa ketika mereka masih kecil. Lia pun langsung menjawab bahwa ia mengingatnya.

Seulgi kemudian mengungkap fakta yang mungkin belum diketahui banyak penggemar yakni bahwa mereka pernah menjadi trainee bersama di SM Entertainment saat masih usia anak-anak.

Lia menjelaskan bahwa dirinya bergabung dengan SM sebelum masuk sekolah menengah pertama tepatnya sekitar kelas 6 sekolah dasar. 

"Saya pikir sebelum sekolah menengah pertama, kelas 6?" ungkap sang idol sembari mengingat usianya saat menjadi trainee SM Entertainment.

Ketika Seulgi bertanya apakah SM merupakan agensi pertama yang ia masuki, Lia mengonfirmasi bahwa hal tersebut benar.

Setelah itu, main dancer Red Velvet tersebut mengingat kembali perjalanan karir Lia yang kemudian berpindah ke JYP Entertainment dan akhirnya debut sebagai anggota ITZY.

Menurut Seulgi, saat pertama kali melihat Lia debut bersama ITZY, ia langsung teringat masa lalu mereka.

"Tunggu, itu Lia yang dulu kita kenal?" celetuknya.

Mendengar hal tersebut, Lia mengaku terkejut karena ia merasa masa traineenya di SM berlangsung sangat singkat.

Editor: Hanny Suwindari
