Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.29 WIB

OURBIRTHDAY Awali Perjalanan di Industri K-Pop dengan Single 'HUNGRY (Side A)'

ourbirthday (x @OBD_offcl)
ourbirthday (x @OBD_offcl
 
JawaPos.com - OURBIRTHDAY memulai perjalanan mereka di industri K-pop. Pada 22 Juli, trio rookie ini merilis single digital perdana bertajuk HUNGRY (Side A), menandai langkah awal mereka dengan konsep yang penuh energi dan ambisi.
 
Dikutip dari allkpop, lagu HUNGRY (Side A) menjadi perkenalan pertama OURBIRTHDAY kepada publik. 
 
Single ini menggambarkan hasrat besar para anggota untuk berdiri di atas panggung, dibalut dengan musik yang kuat dan penuh semangat.
 
Melalui lagu tersebut, grup ingin menunjukkan identitas mereka sebagai pendatang baru yang siap menghadirkan warna segar di industri K-pop.
 
Debut ini menampilkan tiga anggota pertama, yakni Cho Hye Jin, Baby, dan Achiraya. Ketiganya memadukan kemampuan vokal, tari, dan penampilan panggung yang solid, sehingga menciptakan chemistry yang menjanjikan.
 
Keharmonisan mereka menjadi daya tarik utama yang langsung mencuri perhatian para penggemar.
 
Sebelum itu, OURBIRTHDAY lebih dulu membangun rasa penasaran melalui mood sampler yang menampilkan visual artistik dengan efek partikel putih mengikuti gerakan para anggota.
 
Cuplikan singkat tersebut sukses memancing antusiasme publik sekaligus memperkenalkan konsep visual grup yang modern dan dinamis.
 
OURBIRTHDAY melanjutkan aktivitas promosi dengan penampilan perdana mereka di Mnet M Countdown pada 23 Juli. Penampilan tersebut menjadi kesempatan pertama bagi grup untuk memperlihatkan koreografi dan karisma mereka di hadapan penonton.
 
OURBIRTHDAY hadir dengan visi untuk mengubah momen sehari-hari menjadi sebuah perayaan melalui musik dan penampilan mereka.
 
Debut HUNGRY (Side A) menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih besar, sementara penggemar juga menantikan kehadiran tujuh anggota lengkap yang akan diperkenalkan secara bertahap dalam proyek debut grup ini.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Empat Tahun Setelah NMIXX, JYP Kenalkan Girl Group Baru OURBIRTHDAY  - Image
Entertainment

Empat Tahun Setelah NMIXX, JYP Kenalkan Girl Group Baru OURBIRTHDAY 

Jumat, 17 Juli 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore