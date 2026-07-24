OURBIRTHDAY Awali Perjalanan di Industri K-Pop dengan Single 'HUNGRY (Side A)'

ourbirthday (x @OBD_offcl

JawaPos.com - OURBIRTHDAY memulai perjalanan mereka di industri K-pop. Pada 22 Juli, trio rookie ini merilis single digital perdana bertajuk HUNGRY (Side A), menandai langkah awal mereka dengan konsep yang penuh energi dan ambisi.

Dikutip dari allkpop, lagu HUNGRY (Side A) menjadi perkenalan pertama OURBIRTHDAY kepada publik.

Single ini menggambarkan hasrat besar para anggota untuk berdiri di atas panggung, dibalut dengan musik yang kuat dan penuh semangat.

Melalui lagu tersebut, grup ingin menunjukkan identitas mereka sebagai pendatang baru yang siap menghadirkan warna segar di industri K-pop.

Debut ini menampilkan tiga anggota pertama, yakni Cho Hye Jin, Baby, dan Achiraya. Ketiganya memadukan kemampuan vokal, tari, dan penampilan panggung yang solid, sehingga menciptakan chemistry yang menjanjikan.

Keharmonisan mereka menjadi daya tarik utama yang langsung mencuri perhatian para penggemar.

Sebelum itu, OURBIRTHDAY lebih dulu membangun rasa penasaran melalui mood sampler yang menampilkan visual artistik dengan efek partikel putih mengikuti gerakan para anggota.

Cuplikan singkat tersebut sukses memancing antusiasme publik sekaligus memperkenalkan konsep visual grup yang modern dan dinamis.

OURBIRTHDAY melanjutkan aktivitas promosi dengan penampilan perdana mereka di Mnet M Countdown pada 23 Juli. Penampilan tersebut menjadi kesempatan pertama bagi grup untuk memperlihatkan koreografi dan karisma mereka di hadapan penonton.

OURBIRTHDAY hadir dengan visi untuk mengubah momen sehari-hari menjadi sebuah perayaan melalui musik dan penampilan mereka.

Debut HUNGRY (Side A) menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih besar, sementara penggemar juga menantikan kehadiran tujuh anggota lengkap yang akan diperkenalkan secara bertahap dalam proyek debut grup ini.