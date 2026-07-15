Anjasmara Minta Maaf Soal Pernyataan Selingkuh dan Diselingkuhi, Imbas Live Bareng Rizky Nazar

JawaPos.com - Anjasmara akhirnya menyampaikan permohonan maaf usai pernyataannya saat siaran langsung di media sosial bersama Rizky Nazar dan Zoe Abbas Jackson memicu kehebohan di kalangan netizen.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Anjasmara menyesali ucapannya saat live di media sosial menimbulkan kehebohan. Dia pun berharap klarifikasinya ini dapat menghentikan berbagai spekulasi liar yang berkembang.

Dalam klarifikasinya, suami Dian Nitami tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan nama siapa pun ketika membahas soal perselingkuhan. Ia juga menekankan orang yang dimaksud bukanlah sosok Syifa Hadju yang ramai diduga warganet.

"Halo teman-teman semua, saya Anjasmara, bersama ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan saya saat live tadi malam," kata Anjasmara.

"Perlu saya garis bawahi bahwa semalam saya tidak menyebutkan nama perihal yang selingkuh atau diselingkuhi. Orang yang saya maksud juga bukan orang yang teman-teman kira," imbuhnya.

Anjasmara juga meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa tidak nyaman akibat ucapannya tersebut. Ia berharap klarifikasinya dapat meredakan polemik yang muncul setelah potongan video siaran langsung itu beredar di sejumlah platform media sosial.

"Kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman atas ucapan saya tadi malam, sekali lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap klarifikasi ini dapat meredam kegaduhan yang terjadi. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya," tuturnya.

Sebelumnya, Anjasmara melakukan siaran langsung bersama Rizky Nazar dan Zoe Abbas Jackson. Dalam obrolan santai, dia sempat melontarkan pertanyaan tentang penyebab kandasnya hubungan asmara Rizky Nazar dengan mantan kekasihnya.