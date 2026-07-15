Newbie Director Kim Yeon Koung 2 Resmi Dimulai, Duel Sengit Lawan Pink Spiders Jadi Pembuka

kim yeon koung (sumber pinterest)
JawaPos.com – Kim Yeon Koung Legenda voli Korea Selatan siap kembali memimpin tim Wonder Dogs dalam musim kedua program variety olahraga MBC, Newbie Director Kim Yeon-koung 2.
Setelah sukses menjalani debut sebagai pelatih pada musim pertama, mantan pevoli peringkat satu dunia itu kini berambisi membawa timnya naik level melalui strategi dan kepemimpinan yang lebih matang.
Dikutip dari The Chosun, Wonder Dogs akan menjalani laga resmi pertama melawan Heungkuk Life Pink Spiders pada 21 Juli pukul 19.00 KST di Ansan Sangrok-su Kim Yeon-koung Gymnasium.
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Pertandingan ini menjadi ulangan duel sengit yang sebelumnya menutup musim pertama dan diprediksi kembali menyajikan persaingan penuh gengsi.
Pink Spiders bukan lawan sembarangan. Klub elite V-League tersebut kini diperkuat Pyo Seung Joo, mantan kapten Wonder Dogs musim pertama, serta setter Lee Na Yeon.
Pertemuan kembali para mantan rekan ini dipastikan menambah tensi pertandingan sekaligus menjadi sorotan utama bagi para pencinta bola voli.
Mengangkat perjalanan Kim Yeon Koung yang memasuki tahun keduanya sebagai pelatih. Program ini menyoroti upaya Wonder Dogs bertransformasi dari tim yang masih berkembang menjadi skuad yang mampu memberikan kejutan.
Penonton juga akan diajak menyaksikan secara langsung proses pembentukan tim, strategi pertandingan, hingga kepemimpinan sang legenda di pinggir lapangan.
Mengajak penggemar untuk hadir langsung menyaksikan pertandingan pembuka agar dapat merasakan atmosfer kompetisi sekaligus memberikan dukungan kepada Wonder Dogs.
Interaksi antara Kim Yeon Koung, para pemain, dan penonton diharapkan menjadi salah satu daya tarik utama musim terbaru ini.
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