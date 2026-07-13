Teaser Perdana V BTS untuk Jinro Dirilis, Tampil Karismatik sebagai Global Ambassador

JawaPos.com – Pencapaian baru V BTS di dunia periklanan. Member BTS yang memiliki nama asli Kim Taehyung itu resmi diperkenalkan sebagai global ambassador pertama dalam sejarah Jinro, merek soju terlaris di dunia. Debutnya sebagai wajah baru Jinro ditandai dengan perilisan video teaser melalui akun media sosial resmi brand tersebut pada 10 Juli.

Menurut kaporan Korea herald, video berdurasi 19 detik itu langsung menarik perhatian penggemar. Klip dibuka dengan kemunculan V di dalam sebuah lift yang sedang bergerak naik.

Saat pintu lift terbuka, muncul tulisan "Jinro's New Visual", disusul penampilan V yang membawa sebuah kotak berlogo Jinro, menghadirkan kesan elegan sekaligus misterius dengan gaya rambut dua warnanya.

HiteJinro sebelumnya telah mengumumkan penunjukan V sebagai duta global pertama pada 3 Juli. Ia menggantikan penyanyi sekaligus aktris IU yang sebelumnya menjadi ambassador untuk pasar domestik Korea Selatan. Kehadiran V membawa hal baru bagi Jinro dalam memperkuat identitas merek di pasar internasional.

Penunjukan V juga menjadi sorotan karena industri iklan minuman soju di Korea Selatan selama ini identik dengan deretan selebritas perempuan papan atas, seperti Lee Hyori, Suzy, hingga Jennie BLACKPINK. Dengan bergabungnya V, ia menjadi salah satu artis pria yang dipercaya menjadi wajah utama brand soju ternama tersebut.

Pihak HiteJinro menyebut V sebagai sosok yang paling mampu merepresentasikan nilai dan identitas Jinro. Perusahaan berharap kolaborasi ini dapat mempererat hubungan dengan konsumen global sekaligus memperkuat posisi Jinro di pasar internasional.

Tahun lalu, Jinro kembali dinobatkan sebagai minuman spirit terlaris di dunia untuk ke-25 kalinya secara berturut-turut setelah membukukan penjualan 94,5 juta boks berukuran sembilan liter sepanjang 2025. Penjualan soju di luar Korea juga meningkat sekitar 9 persen seiring ekspansi global perusahaan.