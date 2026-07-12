Kihyun MONSTA X Curi Perhatian Lewat Comeback "BORDERLINE"

kihyun MONSTA X (x @bhbrazil_)

JawaPos.com – Kihyun MONSTA X tengah menjadi sorotan sebagai solois dengan mini album keduanya, BORDERLINE.

Menurut laporan dari soompi, album ini akan rilis pada 7 Juli 2026. Lewat lagu utama "So Good", pemilik vokal kuat ini berhasil memikat penggemar dengan penampilan panggung sekaligus kemampuan bernyanyi yang kembali menuai pujian.

Kihyun menunjukkan kualitasnya sebagai penyanyi papan atas. Salah satunya saat tampil di program Wonder K Live "Outdoor Recording Studio", di mana ia hanya mengandalkan mikrofon dan kemampuan vokalnya untuk menghidupkan suasana.

Teknik vokal yang stabil, nada tinggi yang bersih, serta ekspresi panggung yang penuh penghayatan membuat penampilannya mendapat respons positif.

Tak hanya memamerkan kemampuan bernyanyi, Kihyun juga tampil lebih santai saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube "Paul Kim's Remaining Night".

Ia berbagi cerita di balik konser MONSTA X di Mexico City yang sukses terjual habis, sekaligus mengungkap sisi pribadinya, mulai dari asal-usul julukan "Tofu Frost" hingga hobinya memotret.

Paul Kim turut memuji lagu "So Good" sebagai karya yang mampu menonjolkan warna vokal khas Kihyun.

Menariknya, saat diminta memilih antara kesuksesan lagu solo atau lagu MONSTA X yang bertahan di peringkat pertama selama 10 pekan, Kihyun tanpa ragu memilih pencapaian bersama grupnya. Jawaban itu kembali menunjukkan besarnya kecintaan sang idol terhadap MONSTA X.

Mini album BORDERLINE sendiri berisi tujuh lagu yang menampilkan musikal Kihyun sebagai solois.

Dengan nuansa rock yang kuat pada lagu utama, album ini memperlihatkan sisi baru yang semakin matang dari vokalis MONSTA X.

Promosi comeback-nya pun terus berlanjut, termasuk penampilan di MBC Show! Music Core yang semakin dinantikan oleh para penggemar.

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