Anak Sulung Ketemu Anak Bungsu, Arbil dan Melly Lee Dinilai Cocok, Begini Cerita Manis Hubungan Mereka

JawaPos.com - Arbil Fahrizan DA7 mengungkapkan alasan terkait hubungannya dengan Melly Lee terasa sangat cocok. Sebagai anak sulung, dia terbiasa mengurus adik. Sementara Melly Lee merupakan anak bungsu terbiasa dimanja di keluarganya sejak kecil.

Diketahui, hubungan asmara antara Arbil dan Melly Lee kini sudah go public. Setelah sempat menjadi teka-teki cukup lama di kalangan para penggemar, keduanya akhirnya mengumumkan status mereka sebagai pasangan kekasih melalui sebuah program di Indosiar, beberapa waktu lalu.

Melly Lee mengaku keputusan untuk go public sejatinya bukanlah sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, banyak orang sebenarnya sudah mengetahui kedekatan mereka sejak lama. Hanya saja, Arbil dan Melly menunggu waktu yang tepat sebelum akhirnya mengumumkan hubungan tersebut ke publik luas.

"Alhamdulillah. Sebenarnya semua orang dari awal juga sudah tahu soal kedekatan kita. Cuma menunggu waktu yang tepat sampai pada akhirnya sudah menemukan waktunya kita untuk menggungkapkan. Kita go public di waktu yang tepat," ujar Melly Lee saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta.

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Sementara itu, Arbil menilai salah satu faktor yang membuat hubungan mereka berjalan harmonis adalah perbedaan posisi mereka di dalam keluarga. Arbil merupakan anak sulung, sedangkan Melly Lee adalah anak bungsu. Menurutnya, karakter tersebut justru saling melengkapi.

Arbil mengungkapkan bahwa sejak kecil dirinya sudah terbiasa mengurus adik-adik. Pengalaman tersebut membuatnya terbiasa bersikap perhatian dan melindungi orang lain, termasuk kepada sang kekasih, Melly Lee.

"Aku dari kelas 5 SD sudah terbiasa ngurusin adik aku dua," kata Arbil.

Melly Lee pun mengakui sifat Arbil yang perhatian membuat dirinya merasa nyaman. Sebagai anak bungsu yang sejak kecil terbiasa dimanja di keluarga, dia justru merasa mendapat perhatian lebih dari sang kekasih.