Melly Lee dan Arbil Resmi Berpacaran, Begini Awal Mula Kedekatan Mereka

Penyanyi Melly Lee dan Arbil secara terbuka mengaku berpacaran. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penyanyi dangdut Melly Lee akhirnya mengungkapkan kisah di balik hubungannya dengan Arbil yang kini resmi berpacaran.
Ia menegaskan bahwa hubungan asmara tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang berawal dari ajang pencarian bakat Dangdut Academy 7 (DA7) di Indosiar.
Kedekatan Melly Lee dengan Arbil bermula saat kompetisi DA7. Saat itu, Melly dipercaya sebagai salah satu coach, sementara Arbil adalah salah peserta yang sedang berjuang untuk menjadi yang terbaik.
Interaksi mereka pada awalnya murni bersifat hubungan kerja profesional, layaknya hubungan antara pelatih dan anak didik.
"Aku tuh dulu dekat dengan semua anak-anak aku, bahkan juga dengan Arbil. Aku aktif banget. Pasti setiap ngulik aku tuh nggak yang kayak guru banget. Aku biasanya kayak jadi teman, jadi kakak," kata Melly Lee saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta.
Menurut Melly, suasana yang santai justru membuat para peserta lebih mudah untuk menyerap materi tanpa merasa terbebani atau malah endapat tekanan.
"Jadi kita tuh asik, nggak kaku, nggak fokus banget ke belajarnya biar otak kita nggak terlalu fokus ke materi. Karena semakin kita fokus ke materi, semakin stres kita, dan materi-materi yang sudah kita hafalin itu bisa hilang," tuturnya.
Pada awalnya dia benar-benar memandang Arbil hanya sebagai anak didik atau adik yang sedang berjuang untuk meraih impian di dunia musik dangdut.
"Melihat Arbil kayak melihat adik-adik aku yang lain juga, sama seperti aku dulu berjuang gitu," ungkapnya.
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