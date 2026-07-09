Kata Pihak Promotor Soal Konser Isyana Sarasvati di Kuala Lumpur Dibatalkan

Isyana Sarasvati saat tampil di Pagelaran Sabang Marauke
JawaPos.com - Konser Isyana Sarasvati yang awalnya akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 17 Juli 2026, resmi dibatalkan. Kepastian tersebut diumumkan secara langsung oleh pihak promotor, Redrose Entertainment, melalui unggahan akun Instagram resminya.
Dalam pernyataannya, promotor mengungkapkan keputusan membatalkan konser diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. Faktor utama yang membuat konser Isyana tidak dapat dilanjutkan adalah angka penjualan tiket yang belum memenuhi target minimal untuk menyelenggarakan pertunjukan secara layak.
"Kepada semua yang telah menantikan Isyana Sarasvati Live di Kuala Lumpur, dengan sangat menyesal kami mengumumkan pembatalan Isyana Sarasvati Live di Kuala Lumpur, yang semula dijadwalkan pada 17 Juli 2026," tulis Redrose Entertainment melalui akun Instagram @redrose.records.
Promotor menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan diambil secara mendadak. Mereka telah berupaya mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum akhirnya memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan konser.
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"Setelah mempertimbangkan dengan saksama, kami telah mengambil keputusan sulit untuk tidak melanjutkan acara tersebut, karena tingkat penjualan tiket saat ini belum mencapai ambang batas yang diperlukan untuk menyelenggarakan pertunjukan secara bertanggung jawab," lanjut pernyataan tersebut.
Pihak penyelenggara menyadari keputusan ini pastinya bakal mengecewakan para penggemar Isyana Sarasvati, terutama mereka yang telah membeli tiket dan bersiap datang ke konser di Kuala Lumpur.
"Kami dengan tulus meminta maaf atas kekecewaan dan ketidaknyamanan yang mungkin disebabkan oleh pembatalan ini," tulis promotor.
Terkait tiket yang sudah terjual, promotor memastikan seluruh pembeli akan menerima pengembalian dana. Informasi mengenai mekanisme refund akan dikirimkan secara bertahap melalui email.
"Semua pemegang tiket akan menerima informasi lebih lanjut mengenai proses pengembalian dana langsung melalui email dari LOKET dalam beberapa hari mendatang," jelas pihak promotor.
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