KARD Resmi Umumkan Pembubaran Grup Setelah Hampir 9 Tahun Bersama

JawaPos.com – Kabar mengejutkan datang dari grup K-pop KARD. Setelah hampir 9 tahun berkarier, KARD resmi mengumumkan rencana pembubaran grup setelah merilis album mereka dan menyelesaikan tur dunia terakhir.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh agensi DSP Media melalui pernyataan resmi yang kemudian diberitakan oleh Soompi.

Dalam pernyataannya, DSP Media mengungkapkan bahwa KARD akan mengakhiri aktivitas sebagai grup setelah menuntaskan promosi album penuh pertama bertajuk Where To Now? (Part.2): NOWHERE yang dijadwalkan rilis pada 28 Juli 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dan penuh pertimbangan antara para anggota dan pihak agensi.

Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan sejak KARD debut pada 2017.

Mereka berharap para penggemar tetap memberikan cinta dan dukungan kepada BM, J.Seph, Somin, dan Jiwoo dalam perjalanan karier masing-masing setelah aktivitas grup berakhir.

Sebelum resmi berpisah, KARD akan menghadiahkan satu album kepada para penggemar. Album tersebut menjadi rilisan studio pertama sepanjang perjalanan karier mereka dan sekaligus menjadi penutup dari seri proyek Where To Now? yang telah mereka bangun dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak debut, KARD dikenal sebagai salah satu grup campuran pria dan wanita yang sukses menembus pasar internasional.