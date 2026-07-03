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Aulia Ramadhani
Jumat, 3 Juli 2026 | 17.55 WIB

Menampilkan Perjuangan Bertahan Hidup, Intip Sinopsis Film Supergirl

Pemeran Supergirl. (Pinkvilla) - Image

Pemeran Supergirl. (Pinkvilla)

JawaPos.com – Disutradarai Craig Gillespie serta ditulis oleh Ana Nogueira, Supergirl menjadi sebuah karya penting dalam DC Universe (DCU) karya James Gunn dan Peter Safran.

Dilansir dari Pinkvilla, Jum’at (3/7), tentunya film ini menampilkan versi Milly Alcock yang berbeda dari yang pernah dilihat penonton sebelumnya.

Telah banyak penggemar telah menonton film ini secara online, media sosial juga penuh dengan pendapat mereka tentang film superhero Amerika ini.

Terinspirasi oleh komik Supergirl: Woman of Tomorrow karya Tom King dan Bilquis Evely yang mendapat pujian.

Menariknya, film ini menampilkan perjuangan untuk bertahan hidup dan ketahanan, yang semakin disukai penggemar.

Di sisi lain,  sepupunya yang terkenal, Clark Kent, dibesarkan oleh keluarga Kent yang penuh kasih di Bumi, masa kecil Kara ditentukan oleh perjuangan untuk bertahan hidup semata.

Ia menghabiskan empat belas tahun pertamanya menyaksikan kematian perlahan orang-orang di sekitarnya.

Kisah traumatis ini membentuk Supergirl menjadi protagonis yang jauh lebih keras, kompleks secara emosional, dan penuh luka.

Editor: Novia Tri Astuti
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