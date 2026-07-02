Heize Resmi Akhiri Kontrak dengan P NATION Setelah Enam Tahun Bersama

Ilustrai photo dari x @soompi
JawaPos.com - perjalanan karier Heize resmi berakhir. Solois berbakat tersebut kini tak lagi berada di bawah naungan P NATION setelah kontrak eksklusifnya dengan agensi yang didirikan oleh PSY itu berakhir pada 30 Juni.
Kabar perpisahan ini diumumkan langsung oleh P NATION melalui pernyataan resmi pada 1 Juli.
Agensi mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengakhiri kerja sama diambil setelah melalui diskusi yang matang dan penuh rasa saling menghormati.
Meski tak lagi berjalan bersama, kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung perjalanan masing-masing di masa mendatang.
Heize bergabung dengan P NATION pada tahun 2020, membuka lembaran baru dalam kariernya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.
Selama hampir enam tahun bersama, ia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu solois paling berpengaruh di Korea Selatan melalui deretan lagu yang sukses mencuri perhatian publik.
Dalam pernyataannya, P NATION menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan berbagai pencapaian yang telah diraih Heize selama menjadi bagian dari agensi. Mereka juga memberikan doa terbaik agar sang musisi terus bersinar di setiap langkah kariernya.
Tak lupa, agensi turut menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang setia menemani perjalanan Heize selama ini. P NATION berharap dukungan tersebut akan terus mengalir, apa pun jalan yang dipilih sang penyanyi ke depannya.
Meski resmi berpisah dengan P NATION, Heize masih belum mengungkapkan tujuan berikutnya. Belum ada informasi mengenai agensi baru ataupun proyek yang tengah dipersiapkan.
Namun, dengan rekam jejak yang kuat sebagai penyanyi, pencipta lagu, dan produser, banyak pihak meyakini bahwa Heize akan segera membuka lembaran baru yang tak kalah menarik.
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