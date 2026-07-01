Kim Jae Wook Gabung Drama The Obedient Killer, Siap Tunjukkan Aura Kelam dalam Kisah Penuh Misteri

Ilustrasi photo dari pinterest @cinderella acha
JawaPos.com - Aktor Kim Jae Wook kembali membuat penggemar antusias dengan proyek akting terbarunya. Kali ini, ia dipastikan bergabung dalam drama noir berjudul The Obedient Killer, sebuah serial yang menjanjikan cerita penuh misteri, aksi, dan ketegangan psikologis.
Kehadiran Kim Jae Wook melengkapi jajaran pemain bertabur bintang yang telah lebih dulu diumumkan, seperti Kim Da Mi, Lee Chung Ah, dan Jo A Ram.
Perpaduan para aktor berbakat ini semakin meningkatkan ekspektasi publik terhadap salah satu drama Korea yang paling dinantikan.
Meski tim produksi masih merahasiakan detail karakter yang akan diperankan Kim Jae Wook, kehadirannya diyakini akan menjadi salah satu kunci penting dalam alur cerita.
Selama berkarier, Kim Jae Wook dikenal piawai menghidupkan karakter dengan emosi yang kompleks dan kharisma yang kuat.
Dari sosok romantis hingga karakter misterius yang menyimpan sisi gelap, ia selalu berhasil meninggalkan kesan mendalam di setiap penampilannya.
Tak heran jika banyak penggemar sudah tidak sabar menantikan transformasi aktingnya dalam The Obedient Killer.
The Obedient Killer mengangkat kisah seorang perempuan yang selama bertahun-tahun menjalani hidup sebagai istri dan ibu rumah tangga yang penurut.
Setelah perceraiannya, ia memulai lembaran baru dengan bekerja di sebuah perusahaan yang tampak menawarkan kesempatan kerja biasa.
Namun, di balik perusahaan tersebut tersimpan rahasia mengejutkan. Tanpa disadari, sang perempuan menemukan bakat luar biasa sebagai pembunuh bayaran profesional yang mampu menyelesaikan setiap misinya dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak.
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