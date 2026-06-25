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Leni Setya Wati
Kamis, 25 Juni 2026 | 23.45 WIB

Petualangan Luar Angkasa Dimulai, Selena Gomez dan Timothée Chalamet Bergabung di Not Alone

Ilustrai photo dari x @SGchartupdate

 

 
JawaPos.com - Dua nama besar Hollywood, Selena Gomez dan Timothée Chalamet, siap membawa penggemar menjelajahi semesta yang penuh keajaiban.
 
Keduanya resmi bergabung sebagai pengisi suara utama dalam film animasi terbaru berjudul Not Alone, sebuah petualangan antariksa yang memadukan humor, persahabatan, dan kisah yang menghangatkan hati.
 
Proyek ambisius dari Illumination ini menjadi momen spesial bagi para penggemar karena mempertemukan kembali Selena Gomez dan Timothée Chalamet dalam satu karya.
 
Kali ini, bukan lewat penampilan di layar kaca, melainkan melalui karakter-karakter unik yang akan mereka hidupkan dengan suara dan emosi yang memikat.
 
Dalam Not Alone, Selena Gomez dipercaya mengisi suara Fran, seorang astrobotanis berbakat yang memiliki mimpi besar untuk mengubah masa depan eksplorasi luar angkasa.
 
Dengan kecerdasannya, Fran menciptakan roket revolusioner yang menggunakan bahan bakar berbasis tumbuhan—sebuah inovasi yang dapat mengubah cara manusia menjelajahi galaksi.
 
Sementara itu, Timothée Chalamet memerankan Joe, seorang mekanik roket yang lebih nyaman menjalani kehidupan sederhana jauh dari sorotan.
 
Namun hidupnya berubah drastis ketika ia tanpa sengaja menjadi tempat perlindungan bagi tiga alien pelarian yang tengah mencari jalan pulang ke planet asal mereka.
 
Kehadiran tiga makhluk luar angkasa bernama Dunk, Welly, dan Shirm menjadi awal dari petualangan yang tak pernah dibayangkan Joe maupun Fran.
 
Bersama-sama, mereka harus menghadapi berbagai tantangan kosmik, menghindari bahaya yang mengintai, sekaligus menemukan makna persahabatan di tengah luasnya alam semesta.
 
Tak hanya mengandalkan cerita yang menarik, Not Alone juga diperkuat jajaran pengisi suara papan atas seperti Allison Janney, Brett Goldstein, Lamorne Morris, Diane Morgan, Jamie Demetriou, dan Rob Brydon. Kombinasi para talenta ini menjanjikan karakter-karakter yang hidup dan penuh warna.
 
Film ini juga menandai langkah baru bagi Timothée Chalamet yang untuk pertama kalinya menjadi pengisi suara utama dalam film animasi.
 
Di sisi lain, Selena Gomez kembali menunjukkan kemampuannya di dunia animasi setelah sukses mencuri perhatian lewat karakter Mavis dalam franchise Hotel Transylvania.
 
Dijadwalkan tayang pada April 2027, Not Alone sudah mulai mencuri perhatian bahkan sebelum perilisannya.
 
Dengan sentuhan khas Illumination yang dikenal mampu menghadirkan kisah menghibur untuk segala usia, film ini berpotensi menjadi salah satu tontonan animasi paling dinanti dalam beberapa tahun mendatang.
 
Lebih dari sekadar kisah tentang alien dan perjalanan luar angkasa, Not Alone menawarkan pesan tentang keberanian, harapan, dan pentingnya menemukan tempat yang bisa disebut rumah.
 
Dan dengan Selena Gomez serta Timothée Chalamet sebagai bintang utamanya, perjalanan menuju galaksi baru ini dipastikan akan terasa semakin istimewa.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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