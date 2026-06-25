Adaptasi Webtoon Populer The Tax Reaper Gandeng Lee Joon Sebagai Pemeran Utama

Ilustrasi photo dari x @soompi
JawaPos.com - Aktor berbakat Lee Joon kembali menantang dirinya lewat proyek akting terbaru.
Ia resmi didapuk sebagai pemeran utama dalam drama pendek The Tax Reaper, sebuah adaptasi dari web novel dan webtoon populer yang telah mencuri perhatian banyak pembaca berkat premisnya yang unik dan penuh ketegangan.
Drama ini menghadirkan kisah tak biasa tentang Shin Jae Hyun, seorang pegawai Dinas Pajak Nasional yang memiliki kemampuan misterius untuk melihat jumlah pajak yang disembunyikan seseorang.
Dengan kekuatan tersebut, ia menjelma menjadi sosok pemburu pengemplang pajak yang tanpa ragu membongkar praktik korupsi para konglomerat dan tokoh berpengaruh.
Dalam serial ini, Lee Joon akan menghidupkan karakter Shin Jae Hyun, pemimpin tim investigasi yang dikenal cerdas, berani, dan tak kenal kompromi saat berhadapan dengan ketidakadilan.
Di balik sikap tenangnya, ia menyimpan tekad kuat untuk menyeret para pelaku kejahatan ke hadapan hukum.
Mengusung genre aksi investigasi, The Tax Reaper akan membawa penonton menyusuri jaringan konspirasi yang melibatkan keluarga chaebol, elit politik, hingga pejabat tinggi yang bermain di balik layar.
Setiap kasus yang terungkap membuka pintu menuju rahasia yang lebih besar dan lebih berbahaya. Namun perjuangan Shin Jae Hyun tidak hanya datang dari musuh di luar.
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