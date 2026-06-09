Drama Baru Seo In-Guk dan Krystal Siap Tayang 2027, Angkat Kisah Takdir dan Perebutan Kekuasaan

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JawaPos.com - Kabar gembira bagi penikmat drama Korea. Seo In-Guk dan Krystal resmi menjadi pemeran utama dalam drama terbaru tvN berjudul "The Office Worker Who Sees Fate" (judul literal).

Drama bergenre fantasi, romansa, dan perkantoran ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2027.

Drama ini diadaptasi dari novel web Woonmyeongeul Boneun Hwesawon karya Young-Wan.

Naskahnya ditulis oleh Park Hye-Jin, yang sebelumnya mengerjakan Cafe Minamdang, dan disutradarai oleh Kim Jae-Hyun yang dikenal lewat Dynamite Kiss.

Sinopsis ny Assian Wiki Staff

Choi Young-Hun (Seo In-Guk) lahir dengan takdir sebagai seorang dukun dan memiliki kemampuan istimewa untuk melihat nasib seseorang hanya dengan menyentuh atau memegang tangan mereka.

Namun, ia menolak takdir tersebut dan ingin menjalani kehidupan biasa seperti orang lain.

Untuk menyembunyikan kemampuannya, ia bekerja di Pilsan Trading Company. Akan tetapi, kehidupannya tidak berjalan sesuai rencana ketika ia terseret ke dalam praktik korupsi dan perebutan kekuasaan yang tersembunyi di dalam perusahaan.

Di sisi lain, Im Won-Hee (Krystal) adalah rekan kerja Young-Hun yang bergabung pada waktu yang sama.

Meski terlihat sebagai pegawai biasa, sebenarnya ia merupakan anggota keluarga pemilik perusahaan. Sejak lahir, ia memiliki takdir yang membuatnya selalu dikelilingi musuh.

Setelah diusir dari keluarganya saat masih kecil, Won-Hee membangun kembali hidupnya dengan latar belakang yang sempurna dan kemampuan bisnis yang mumpuni melalui pendidikan di luar negeri.

Suatu ketika, Im Won-Hee mengetahui kemampuan khusus yang dimiliki Choi Young-Hun. Di tengah sengitnya perebutan hak suksesi perusahaan, keduanya mulai bekerja sama untuk mengubah dan menentukan takdir mereka sendiri.

Di berbagai komunitas penggemar drama Korea, banyak penonton mengaku antusias melihat chemistry Seo In-Guk dan Krystal.

Nama Seo In-Guk sendiri dikenal melalui drama seperti Reply 1997, Doom at Your Service, dan Cafe Minamdang. Sementara Krystal mendapat pujian lewat penampilannya di Crazy Love dan sejumlah proyek lainnya.

Reaksi awal penggemar di forum drama Korea juga didominasi rasa penasaran terhadap perpaduan karakter unik yang akan mereka tampilkan.

Bagi penggemar Seo In-Guk maupun Krystal, drama ini menjadi kesempatan menarik untuk menyaksikan dua bintang populer tersebut berbagi layar untuk pertama kalinya dalam sebuah kisah fantasi perkantoran yang unik.