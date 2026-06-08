Haykal Kamil Kemalingan Solar di Lampung, Tangki Truk Dijebol

JawaPos.com - Apa yang sempat dinyatakan Haykal Kamil dalam sebuah kontennya beberapa tahun silam bahwa Lampung termasuk salah satu kota yang rawan begal kini dialaminya sendiri.

Haykal Kamil merasakan sendiri menjadi korban begal di Lampung. Bukan kehilangan kendaraan atau barang berharga lainnya, kendaraan yang dibawa dari Jakarta ke Lampung justru menjadi korban pembegalan bahan bakar.

Haykal Kamil menceritakan hal tersebut melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

"Baru kali ini ngerasain begal di Lampung. Solar kayaknya lagi sulit nih, sampai tangki truk digasak. Stay safe guys," tulis Haykal Kamil memberi keterangan pada unggahan videonya.

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Dia sama sekali tidak terpikirkan bahwa kendaraannya bakal mengalami pembegalan solar. Pasalnya, kendaraan itu diparkir di pinggir jalan raya dimana pasti ada kendaraan yang berlalu lalang.

Meski begitu, pelaku nyatanya tidak takut dan tetap menjalankan aksinya menguras habis solar yang ada di dalam tangki truk.

"Ini sinting sih. Untungnya cuma solarnya doang yang diambil, ban serep dan akinya juga masih ada. Sumatera keras Bung!," ujar Haykal Kamil.

Adik Zaskia Adya Mecca itu menceritakan momen tak menyenangkan yang dialaminya. Haykal Kamil datang ke Lampung bersama tim dalam rangka mengadakan bazar di Mall Kartini.