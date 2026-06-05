Sindir Ruben Onsu 'Gak Butuh Duit Lu', Sarwendah Pamer Penghasilan Live Rp200 Juta, Eks Cherrybelle Ikut Buka Suara!

Ilustrasi photo dari Pinterest @Oca Riski Oktaviani

JawaPos.com - Aksi saling sindir antara mantan pasangan suami istri, Sarwendah dan Ruben Onsu, kembali menjadi pusat perhatian publik.

Setelah resmi bercerai pada September 2024, video berdurasi pendek yang kini beredar luas di TikTok. “gue juga ga butuh duit lu” ujar Sarwendah dalam potongan video viral tersebut.

Hingga pernyataan bahwa sekali live sarwendah bisa menghasilkan 200 juta, yang langsung memicu berbagai spekulasi dari netizen.

Melihat perseteruan yang baru-baru ini ramai antara mantan pasangan ini, membuat masa lalu Sarwendah saat masih tergabung dalam Cherrybelle mendadak kembali muncul publik.

Beberapa tokoh penting pun mulai melempar pernyataan di media sosial. Dino Raturandang, yang dulunya sebagai produser Cherrybelle, sempat menuliskan curahan hati di akun Threads pribadinya.

Ia mengingat kembali ketika dirinya di-bully habis-habisan oleh publik akibat keputusan tegas yang diambilnya saat itu.

Seolah mendukung pernyataan sang produser, Steffy ex-member Cherrybelle, turut membongkar kerasnya sistem seleksi manajemen masa lalu.

Melalui Threads, Steffy menceritakan bahwa para calon member harus melewati pelatihan fisik seperti militer demi menguji mental mereka. 'Pantas pas audisi disiksa kayak latihan militer tiap hari.