Via Vallen Bingung Mau Posting di Medsos Usai Diperlakukan Kurang Baik oleh Netizen

JawaPos.com - Via Vallen sudah lama bermain media sosial. Dia adalah salah satu publik figur dengan nama besar di dunia hiburan Tanah Air.

Namun belakangan, Via Vallen mengaku bingung mau posting apa di medsos atas perlakuan netizen terhadap dirinya yang ada saja berkomentar negatif.

"Baca komen-komen di posting-an aku agak gimana gitu ya sebenarnya. Makanya kadang mau posting apa tuh suka bingung sekarang," aku Via Vallen di akun Instagram pribadinya.

Komentar negatif sejatinya sudah sering dialami penyanyi dangdut yang melejit di dunia hiburan lewat tembang Sayang. Namun setelah punya dua orang anak dan menjadi ibu, ia sepertinya jadi lebih sensitif.

Via Vallen awalnya membuat unggahan di media sosial berisi pengumuman menjual mobil BMW miliknya yang jarang digunakan. Netizen malah menuding Via BU (butuh uang) sampai harus menjual mobil.

Ditegaskan penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu, dirinya menjual mobil bukan karena BU. Tapi lebih karena mobil itu jarang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Via Vallen juga memberikan penjelasan kenapa dirinya menepi dari hiruk pikuk dunia hiburan untuk saat ini. Bukan karena tidak laku alias sepi job, tapi agar dia bisa fokus mengurusi anak-anaknya yang masih kecil terlebih dahulu.

"Aku memang memutuskan hiatus karena keadaan yang aku pilih sendiri," tegas Via Vallen.