Hanya di Drama Bertajuk Excitatio, Lee Jun Hyuk dapat Mengusir Setan, Simak Ceritanya

Lee Jun Hyuk. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Memiliki pesona luar biasa, aktor Korea Lee Jun Hyuk kabarnya akan berperan di drama SBS mendatang berjudul Excitatio.
Dikutip dari Soompi, Kamis (4/6), dijadwalkan tayang pada tahun 2027, drama tentang pengusiran setan okultisme ini makin membuat penasaran.
Menariknya, drama ini berlatar dunia brutal sistem ujian masuk perguruan tinggi Korea yang sangat kompetitif, sebuah lingkungan penuh tekanan, kecemburuan dan ambisi.
Adapun para siswa yang terobsesi untuk meningkatkan nilai mereka dan tergoda oleh stimulan misterius yang membangkitkan kemampuan supernatural yang aneh.
Kemudian terjadi insiden saat teman-teman sekelas mereka mulai meninggal satu per satu, seorang pendeta pengusir setan mempertaruhkan segalanya, termasuk jiwanya sendiri.
Ia menimbulkan rasa ingin tahu dan kegelisahan di antara para siswa, tetapi sebenarnya adalah seorang pendeta pengusir setan yang ditahbiskan oleh Dikasteri untuk Doktrin Iman.
Antonio memiliki insting yang halus dan tajam serta rasa empati hangat, meski penampilan luarnya yang dingin.
Menanggung rasa sakit dan kesepian yang mendalam, dan berulang kali menang atas roh jahat, ia telah menghadapi situasi mengerikan sendirian
Dikirim ke SMA Seongryeong untuk menyelidiki kekuatan iblis, Antonio menghadapi serangkaian kejadian aneh.
Perjalanannya dimulai saat melacak orang yang telah mendorong para siswa ke dalam perlombaan maut, bagaimana apa kamu penasaran.
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