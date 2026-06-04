Rupiah Kembali Pecahkan Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Andhika Pratama Sindir Presiden Prabowo

JawaPos.com - Rupiah beberapa kali memecahkan rekornya sendiri dalam beberapa waktu belakangan. Rupiah sempat menembus angka IDR 17.930 dan berhasil mencetak rekor paling lemah sepanjang sejarah Indonesia berdiri.

Rupiah kembali memecahkan rekor karena kembali melemah dan tembus di angka IDR 18.036. Situasi ini membuat banyak orang khawatir, tak terkecuali sejumlah orang di kalangan selebriti.

Salah satu yang risau akan situasi negeri atas pelemahan rupiah yang terus bergulir tanpa ada kepastian adalah Andhika Pratama. Suami artis Ussy Sulistiawaty itu memberikan sindiran keras ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku orang nomor satu di Indonesia yang dinilai kerap memberikan pernyataan ngawur dan menjalankan pemerintahan dengan kaca mata kuda.

"Pecah rekor berturut-turut. Rupiah oh rupiah. Terusin aja MBG-nya, terusin aja kopdesnya, terusin aja ke luar negerinya, terusin aja statement ngawurnya, terusin aja bilang 'baik-baik aja'," tulis Andhika Pratama.

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Andhika juga memberikan sindiran pada kebijakan pemerintah yang mengotak-atik aturan terkait pajak yang bisa membawa dampak pada masyarakat, terutama ekosistem dunia usaha di Tanah Air.